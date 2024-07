ETV Bharat / bharat

മുന്‍ അഗ്നിവീറുകളെ മാടി വിളിച്ച് സേനകൾ; കാത്തിരിക്കുന്നത് നിരവധി ഇളവുകൾ - Ex Agniveers in different Forces

Published : Jul 25, 2024

Agniveer recruitment process ( ANI )

ന്യൂഡൽഹി : മുൻ അഗ്നിവീറുകളെ വിവിധ സേന വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് വകുപ്പ് മേധാവികള്‍. വിവിധ സുരക്ഷാ സേനയില്‍ അഗ്‌നി വീറുകള്‍ക്ക് ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബിഎസ്എഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, ആർപിഎഫ്, എസ്എസ്ബി, സിആർപിഎഫ് തുടങ്ങിയ സേന വിഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം മുന്‍ അഗ്‌നിവീറുകള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കും. 10 ശതമാനം സംവരണം, പ്രായപരിധിയിലുള്ള ഇളവുകള്‍, ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്‌റ്റിലുള്ള ഇളവുകള്‍ എന്നിവയാണ് ഇവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. സിആര്‍പിഎഫ് ഡിജി അനീഷ്‌ ദയാല്‍ (ANI) സിആർപിഎഫ് മുൻ അഗ്നിവീറുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും സിആർപിഎഫ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിആർപിഎഫ് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ അനീഷ് ദയാൽ സിങ് പറഞ്ഞു. 'മുൻ അഗ്നിവീറുകളെ സിആർപിഎഫിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ സിആർപിഎഫിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവരണവും പ്രായ പരിധിയും സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിവീറുകളുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന് 5 വർഷത്തെ ഇളവ് പ്രായത്തില്‍ ലഭിക്കും. ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്‌റ്റിൽ (പിഇടി) 10 ശതമാനം സംവരണവും നൽകും.'- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അഗ്നിവീറുകളുെട രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിന് 3 വർഷത്തെ പ്രായപരിധി ഇളവായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നും ദയാൽ സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എസ്എസ്ബി ഡിജി ദൽജിത് സിങ് ചൗധരി (ANI) സശാസ്ത്ര സീമ ബൽ (എസ്എസ്ബി) പരിശീലനം ലഭിച്ചവരെ സേനയ്ക്ക് ലഭിക്കും എന്നതിനൊപ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് മുൻ അഗ്നിവീറുകള്‍ക്ക് ഉപജീവനമാർഗമാകുന്ന നടപടിയാണിതെന്ന് സശാസ്ത്ര സീമ ബൽ (എസ്എസ്ബി) ഡിജി ദൽജിത് സിങ് ചൗധരി പറഞ്ഞു. 'പ്രായപരിധിയും പിഇടിയും ഇളവ് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് മുൻ അഗ്നിവീറുകളെ സേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന്‍ എസ്എസ്ബി ചട്ടങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. മുൻ അഗ്നിവീറുകള്‍ക്ക് ശാരീരിക പരിശോധന ഉണ്ടാകില്ല. ഈ തീരുമാനം അവര്‍ക്ക് ജീവനോപാധി നൽകും. സേനയ്ക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചവരെയും ലഭിക്കും.'- ദൽജിത് സിങ് ചൗധരി പറഞ്ഞു.