ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്, പ്രഖ്യാപനവുമായി നയതന്ത്രജ്ഞർ

ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളി യൂറോപ്പാണെന്നും വർഷാവസാനത്തോടെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകുമെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പറഞ്ഞു.

FLAGS OIL TRADE WITH RUSSIA URSULA VON DER LEYEN EUROPEAN UNION EU ON INDIA
PM Narendra Modi presents a memento to European Commission President Ursula von der Leyen, at Hyderabad House in New Delhi on Feb 28, 2025. (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷണറും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞയുമായ കാജ കല്ലാസാണ് ബുധനാഴ്‌ച (സെപ്റ്റംബർ 17) പറഞ്ഞത്. യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റിൻ്റെയും കൗൺസിലിൻ്റെയും (അംഗരാജ്യങ്ങൾ) മുൻപാകെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

"റഷ്യൻ സൈനിക, വ്യാപാര പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ ബലവത്താക്കാൻ തടസമാണ്. ആത്യന്തികമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പങ്കാളിത്തം വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും കൂടിയാണ്." കാജ കല്ലാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പങ്കാളിയുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും താത്പര്യവും രാഷ്‌ട്രീയവും ഒത്തു ചേരുന്ന നിരവധി മേഖലകളുണ്ട്. ആത്യന്തികമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പങ്കാളിത്തം നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര സമാധാന ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവർത്തനം. ചർച്ചകളിൽ വെല്ലുവിളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും" കല്ലാസ് വ്യക്തമാക്കി.

2024-2029 ലെ രാഷ്ട്രീയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഈ സംരംഭം. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും വിശാലമാക്കാനും മികച്ച രീതിയിൽ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സഹായകരമാകുന്നു. ഇരു പങ്കാളികൾക്കും അഭിവൃദ്ധിയും സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കാനും ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സഹായിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി കമ്മീഷൻ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ (എ​ഫ്​ടിഎ) സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മ്മീഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ചെർ ലെയ്‌ൻ മോദിയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. പൊതു താത്‌പര്യങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയതും പൊതു മൂല്യങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതുമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും ഉർസുല പറഞ്ഞിരുന്നു.

" യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ-ഇന്ത്യ പുതിയ ബന്ധം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്." ഉർസുല എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സംയുക്ത സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പ്രതിരോധത്തിൽ വ്യാവസായിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും തയാറാണെന്ന് ലെയ്ൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സുരക്ഷയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖലകളെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ-ഇന്ത്യ ബന്ധം നിർണായകമാണെന്ന് കമ്മീഷൻ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

സമൃദ്ധി, സുസ്ഥിരത, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം

വ്യാപാരത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും ഗണ്യമായ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി. വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി. സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനെ (എഫ്‌ടിഎ) സംബന്ധിച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകി.

ട്രേഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിനുള്ളിൽ (ടിടിസി) സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഡിജിറ്റൽ വിഷയങ്ങളിലെ ഇടപെടലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ വിതരണ ശൃംഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ നിർദേശമുണ്ട്.

ഹൊറൈസൺ യൂറോപ്പ് പരിപാടിയിൽ സഹകരിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിച്ചു. ഊർജ മേഖലയിലെ സഹകരണം ശക്തമാക്കാനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, കാലാവസ്ഥ, ദുരന്ത പ്രതിരോധം എന്നിവ സംയുക്തമായി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷയും പ്രതിരോധവും

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ-ഇന്ത്യ സുരക്ഷാ, പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്‌തു. സമുദ്ര സുരക്ഷ, സൈബർ പ്രതിരോധം, ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവക്കും പ്രതിരോധ വ്യാവസായിക സഹകരണം വളർത്തുമെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സഹകരണം, ഭീകരവാദ ഭീഷണികൾ, ബഹിരാകാശ സുരക്ഷ, യുക്രെയ്‌ൻ-റഷ്യ സംഘർഷം, ഉപരോധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ-മധ്യ ഏഷ്യ-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി (ഐഎംഇസി) പോലുള്ള പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റി സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളുമായും ത്രികക്ഷി സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. പഠനം, ജോലി, ഗവേഷണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്ര സഹകരണ പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം.

ALSO READ: ഒരു രാജ്യത്തിന് എതിരെയുള്ള ആക്രമണം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രഖ്യാപനം; പരസ്‌പര പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ച് പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും

For All Latest Updates

TAGGED:

FLAGS OIL TRADE WITH RUSSIAURSULA VON DER LEYENEUROPEAN UNIONEU ON INDIASTRATEGIC EU INDIA AGENDA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.