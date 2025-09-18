ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്, പ്രഖ്യാപനവുമായി നയതന്ത്രജ്ഞർ
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളി യൂറോപ്പാണെന്നും വർഷാവസാനത്തോടെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകുമെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പറഞ്ഞു.
Published : September 18, 2025 at 11:14 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷണറും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞയുമായ കാജ കല്ലാസാണ് ബുധനാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 17) പറഞ്ഞത്. യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റിൻ്റെയും കൗൺസിലിൻ്റെയും (അംഗരാജ്യങ്ങൾ) മുൻപാകെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
"റഷ്യൻ സൈനിക, വ്യാപാര പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ ബലവത്താക്കാൻ തടസമാണ്. ആത്യന്തികമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പങ്കാളിത്തം വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും കൂടിയാണ്." കാജ കല്ലാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പങ്കാളിയുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും താത്പര്യവും രാഷ്ട്രീയവും ഒത്തു ചേരുന്ന നിരവധി മേഖലകളുണ്ട്. ആത്യന്തികമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പങ്കാളിത്തം നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവർത്തനം. ചർച്ചകളിൽ വെല്ലുവിളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും" കല്ലാസ് വ്യക്തമാക്കി.
Did you know? 🇪🇺 + 🇮🇳 together represent ¼ of the world’s population and of the global economy.— European Commission (@EU_Commission) September 17, 2025
Today, we adopted a Joint Communication on India - setting out a forward-looking strategic agenda that: ⬇️
2024-2029 ലെ രാഷ്ട്രീയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഈ സംരംഭം. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും വിശാലമാക്കാനും മികച്ച രീതിയിൽ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സഹായകരമാകുന്നു. ഇരു പങ്കാളികൾക്കും അഭിവൃദ്ധിയും സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കാനും ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സഹായിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി കമ്മീഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (എഫ്ടിഎ) സംബന്ധിച്ച് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ചെർ ലെയ്ൻ മോദിയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പൊതു താത്പര്യങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയതും പൊതു മൂല്യങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതുമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും ഉർസുല പറഞ്ഞിരുന്നു.
" യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ-ഇന്ത്യ പുതിയ ബന്ധം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്." ഉർസുല എക്സിൽ കുറിച്ചു.
വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സംയുക്ത സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പ്രതിരോധത്തിൽ വ്യാവസായിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും തയാറാണെന്ന് ലെയ്ൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സുരക്ഷയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖലകളെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ-ഇന്ത്യ ബന്ധം നിർണായകമാണെന്ന് കമ്മീഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
സമൃദ്ധി, സുസ്ഥിരത, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം
വ്യാപാരത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും ഗണ്യമായ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി. വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി. സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനെ (എഫ്ടിഎ) സംബന്ധിച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകി.
ട്രേഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിലിനുള്ളിൽ (ടിടിസി) സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഡിജിറ്റൽ വിഷയങ്ങളിലെ ഇടപെടലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ വിതരണ ശൃംഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ നിർദേശമുണ്ട്.
Now is the time to double down on partnerships rooted in shared interests and guided by common values.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2025
With our new EU–India strategy, we are taking our relationship to the next level.
And we are committed to finalising our trade agreement by end of the year.
ഹൊറൈസൺ യൂറോപ്പ് പരിപാടിയിൽ സഹകരിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിച്ചു. ഊർജ മേഖലയിലെ സഹകരണം ശക്തമാക്കാനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, കാലാവസ്ഥ, ദുരന്ത പ്രതിരോധം എന്നിവ സംയുക്തമായി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷയും പ്രതിരോധവും
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ-ഇന്ത്യ സുരക്ഷാ, പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു. സമുദ്ര സുരക്ഷ, സൈബർ പ്രതിരോധം, ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവക്കും പ്രതിരോധ വ്യാവസായിക സഹകരണം വളർത്തുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സഹകരണം, ഭീകരവാദ ഭീഷണികൾ, ബഹിരാകാശ സുരക്ഷ, യുക്രെയ്ൻ-റഷ്യ സംഘർഷം, ഉപരോധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
The EU & India together represent a quarter of the world’s population & economy.— EU in India (@EU_in_India) September 17, 2025
Today, we are unveiling a new strategic agenda to boost our partnership to a higher level and strengthen our shared prosperity and security.
Keep tuned in! #EUIndiaEkSaath@EUAmbIndia @eu_eeas pic.twitter.com/xNXlqJ2hoo
ഇന്ത്യ-മധ്യ ഏഷ്യ-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി (ഐഎംഇസി) പോലുള്ള പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റി സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളുമായും ത്രികക്ഷി സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പഠനം, ജോലി, ഗവേഷണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്ര സഹകരണ പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം.
ALSO READ: ഒരു രാജ്യത്തിന് എതിരെയുള്ള ആക്രമണം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രഖ്യാപനം; പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ച് പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും