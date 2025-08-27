ETV Bharat / bharat

മുപ്പതിൻ്റെ നിറവിൽ ഇടിവി, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ നീണ്ട ജൈത്രയാത്ര തുടരും; ആഘോഷമാക്കി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി - ETV 30TH YEAR CELEBRATION

വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. ജനങ്ങളുടെ അഭിരുചികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞും മറ്റും പരിപാടികൾ ഇടിവി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്‌ത് തുടങ്ങി.

Ramoji Rao's grandson Sujay and granddaughter Divija cutting cake (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 1:37 PM IST

മുപ്പതിൻ്റെ നിറവിൽ ഈനാടു ടെലിവിഷന്‍ (ഇടിവി). തെലുഗു ജനതയുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഇടിവി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്ന് 30 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാർഷികം ആഘോഷമാക്കി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയും ഇടിവി ജീവനക്കാരും.

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പകരം വയ്‌ക്കാനില്ലാത്ത മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ നീണ്ട ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് ഇടിവി. 1995 ഓഗസ്‌റ്റ് 27 നാണ് ഇടിവി നിലവിൽ വന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. ജനങ്ങളുടെ അഭിരുചികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞും മറ്റും പരിപാടികൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്‌ത് തുടങ്ങി.

ഇടിവിയുടെ 30-ാം വർഷം ആഘോഷിച്ച് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയും ഇടിവി ജീവനക്കാരും (ETV Bharat)

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് സിഎംഡി സിഎച്ച് കിരൺ, അന്തരിച്ച റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ചെറുമകൻ സുജയും ചെറുമകൾ ദിവിജയും ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചാണ് വാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ചത്. "എൻ്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഇടിവിയെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ലെങ്കിലും, ജീവനക്കാർ അതേ അഭിനിവേശത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്‌നത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തുടരുകയാണ്" എന്ന് റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ചെറുമകൻ സുജയ് പറഞ്ഞു.

തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇടിവിയെ മുൻപന്തിയിലെത്തിച്ച സമർപ്പിതരായ ജീവനക്കാരോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസിലായിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടി. ഇടിവിയുടെ 30 വർഷത്തെ യാത്രയിൽ തുടക്കം മുതൽ മികച്ച സേവനം കാഴ്‌ചവച്ചവർക്ക് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി കിരൺ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്‌തു. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ വിജയേശ്വരി, ഇടിവി സിഇഒ ബാപിനീഡു, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഹെഡ് ഗോപാൽ റാവു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ, ഈനാടു, ഇടിവി, ഇടിവി ഭാരത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു.

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി സിഎച്ച്.കിരൺ, നടൻ ചിരഞ്ജീവി തുടങ്ങിയവർ (ETV Bharat)

താരനിബിഡമായി ആഘോഷ രാവ്

ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്‍റെയും താരത്തിളക്കതിന്‍റെയും സമ്മേളനത്തിന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. ഓഗസ്‌റ്റ് 23നായിരുന്നു ടോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികളും മറ്റു പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്ത പരിപാടി. മെഗാസ്‌റ്റാർ ചിരഞ്ജീവി, നടി കീർത്തി സുരേഷ്, സംവിധായകരായ എ കോദണ്ഡരാമി റെഡ്ഡി, ബി ഗോപാൽ, ബോയപതി ശ്രീനു, നടന്മാരായ മുരളി മോഹൻ, ബ്രഹ്മാനന്ദം, അലി, നിർമാതാക്കളായ ഡി സുരേഷ് ബാബു, ശ്യാം പ്രസാദ് റെഡ്ഡി, എസ് ഗോപാൽ റെഡ്ഡി, ജെമിനി കിരൺ, കെ എൽ നാരായണ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.

ഈനാടു ടെലിവിഷൻ (ഇടിവി)

1995-ലാണ് ഈനാടു ടെലിവിഷൻ സ്ഥാപിതമായത്. തെലുഗു, ഇടിവി ബംഗ്ലാ, ഇടിവി മറാത്തി, ഇടിവി കന്നഡ, ഇടിവി ഉറുദു, ഇടിവി ഗുജറാത്തി, ഇടിവി ഒഡിയ, ഇടിവി മധ്യപ്രദേശ്/ഛത്തീസ്‌ഗഢ്, ഇടിവി രാജസ്ഥാൻ, ഇടിവി ബീഹാർ/ജാർഖണ്ഡ്, ഇടിവി യുപി/ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചാനലുകള്‍ ഉണ്ട്. പ്രാദേശിക ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലും ഇടിവി സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി സിഎച്ച്.കിരൺ, നടൻ ചിരഞ്ജീവി തുടങ്ങിയവർ (ETV Bharat)

താരനിബിഡമായി ആഘോഷ രാവ്

ഈനാടു ടെലിവിഷൻ (ഇടിവി)

