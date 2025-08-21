ETV Bharat / bharat

കേന്ദ്ര സില്‍ക്ക് ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തെലങ്കാനയിലെ ഇതിന്‍റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.

An adult moth (Special arrangements)
പട്ടുനൂല്‍പ്പുഴുവിനെ കൊല്ലാതെ അമൂല്യമായ പട്ടാണ് എറി പട്ട് അഥവാ അഹിംസ പട്ട്. ഇത് മള്‍ബറി, മുഗാ പട്ടുകളില്‍ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ശലഭത്തിന്‍റെ കൊക്കൂണില്‍ നിന്ന് സ്വഭാവികമായി വരുന്നതാണിത്. ജീവികളോട് ക്രൂരത കാട്ടാതെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ പട്ട് നിര്‍മ്മാണമാണിത്.

വടക്കേന്ത്യയില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് അസം, മേഘാലയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഈ സുസ്ഥിര കലാവിരുത് ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ മറ്റിടങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഗുജറാത്ത്, ബിഹാര്‍, ഒഡിഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി ഇപ്പോള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ധാര്‍മ്മികത, ചെലവ് കുറവ്, പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലം തുടങ്ങിയവ ഇതിനെ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

തെലങ്കാനയില്‍ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില്‍ എറി കള്‍ച്ചര്‍ സംസ്ഥാനത്തെ വരണ്ട ഭൂവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു വാഗ്‌ദാനം കൂടിയാണെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.

എറി പട്ടുനൂല്‍പ്പുഴുവിന്‍റെ ജീവിതചക്രം

നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് എറി പട്ടുനൂല്‍പ്പുഴുവിന്‍റെ ജീവിത ചക്രം കടന്ന് പോകുന്നത്. പെണ്‍ശലഭങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ ജീവിത കാലത്ത് 350 മുട്ടകളിടും. ഈ മുട്ടുകള്‍ വിരിയിച്ച് ലാര്‍വകളാക്കി അതിന് 25 ദിവസത്തോളം ആവണക്ക് ഇലകള്‍ നല്‍കി വളര്‍ത്തുന്നു. പൂര്‍ണ വളര്‍ച്ചയെത്തുമ്പോള്‍ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇവയുടെ നട്ടെല്ലിലെ തുറന്ന അഗ്രഭാഗത്തുള്ള കൊക്കൂണ്‍ രൂപപ്പെടുന്നു. പട്ടുനൂല്‍പ്പുഴുവിനെ കൊന്ന് നൂല്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ക്രൂരത എറി പട്ടിന് വേണ്ടി വരുന്നില്ല. മുട്ടയിട്ട് മുഴുവന്‍ ജീവിത ചക്രം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വേണ്ടി വരും. കാലാവസ്ഥയും ആതിഥേയ സസ്യത്തിന്‍റെ ലഭ്യതയുമനുസരിച്ച് ആറ് ബാച്ച് വരെ ഒരു വര്‍ഷം ഒരു കര്‍ഷകന് പട്ടുനൂല്‍ ഉത്പാദനം നടത്താനാകും.

ഭൂമി ശാസ്‌ത്ര വിതരണവും സാംസ്‌കാരിക പ്രാധാന്യവും

അസം, മേഘാലയ, നാഗാലാന്‍ഡ്, അരുണാചല്‍പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രാഥമികമായി എറി പട്ടിന്‍റെ സാംസ്‌കാരിക-വാണിജ്യ വേരുകള്‍. ഇതുപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗത മേല്‍മുണ്ടുകള്‍, വസ്ത്രങ്ങള്‍, ആഘോഷത്തിനുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. എറി പട്ടിന്‍റെ പ്രാദേശിക പ്രാധാന്യവും സാംസ്‌കാരിക അമൂല്യതയും പരിഗണിച്ച് മേഘാലയയിലെ എറി പട്ടിന് അടുത്തിടെ ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ അംഗീകാരം ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമാനമാകുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് ദേശീയതലത്തില്‍ ഈ പട്ടിനോടുള്ള താത്‌പര്യം വര്‍ദ്ധിക്കുക കൂടിയാണ്.

(From the left) Eri silkworm prepupae three and seven days after spinning (Special arrangements)

സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം-എറി പട്ടിനെ എന്ത് കൊണ്ട് പാവങ്ങളുടെ പട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നു

താങ്ങാനാകുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന് പാവങ്ങളുടെ പട്ടെന്ന വിളിപ്പേര് നല്‍കുന്നത്. കുറച്ച് ചെലവ് മാത്രമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. സാമ്പത്തികമായി നമുക്ക് നല്ല ലാഭം നല്‍കുന്നു. ഒരു ഗ്രാം നൂലിന് പതിനെട്ട് രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവ് ഉള്ളത്. ഇതിന് ഏകദേശം 650 മുട്ടകള്‍ വേണ്ടി വരും. 65ശതമാനം മുട്ടകള്‍ ലാര്‍വകളായി പൂര്‍ണ വളര്‍ച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നു. രണ്ട് കൊക്കൂണില്‍ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാം പുറന്തോട് കിട്ടും. അതിജീവിക്കുന്ന ലാര്‍വകളില്‍ നിന്ന് 211 ഗ്രാം കൊക്കൂണ്‍ ലഭിക്കും.

വിപണി വില പ്രകാരം ഒരു കിലോ കൊക്കൂണിന് 900 രൂപ ചെലവ് വരുന്നു. 1800 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു കര്‍ഷകന് ഒരൊറ്റ ചക്രത്തിലൂടെ 17000 രൂപ വരെ വരുമാനം കിട്ടുന്നു. തൊഴിലാളി, തീറ്റ ചെലവുകള്‍ കഴിഞ്ഞാണ് ഇത്രയും രൂപ കിട്ടുന്നത്. ചെറുകിട കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇതൊരു നല്ല വരുമാനമാണ്.

പട്ടുനൂല്‍പ്പുഴു പ്യൂപ്പ പോഷകാഹാരം

എറി സെറികള്‍ച്ചര്‍ പട്ടിനുമപ്പുറം ചില ഗുണങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട്. നൂലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇതിന്‍റെ പ്യൂപ്പ വളരെയധികം ആരോഗ്യഗുണമുള്ളതാണ്. പ്രോട്ടീനും ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളുമടങ്ങിയതാണ് ഇത്. അസമിലും മറ്റ് വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവയെ പുഴുങ്ങിയോ സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ ഉണക്കിയോ കഴിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക ചമ്മന്തികളിലും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവ കേവലം കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു പോഷകാഹാരം മാത്രമല്ല പ്രാദേശിക വിപണികളില്‍ വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇവയ്ക്ക് മികച്ച സാമ്പത്തിക മൂല്യം കൂടിയുണ്ട്.

(From the left) Eri worms feeding on castor leaves; Gogulothu Geetha feeding castor leaves to eri silkworms; eri silkworm cocoon in nets (Special arrangements)

പോഷകാഹാരക്കുറവും മാംസ്യം കുറവും കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രാജ്യത്തെ മറ്റിടങ്ങളില്‍ പ്യൂപ്പ ഉപഭോഗത്തെ കുറച്ച് കൂടി ജനകീയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഭക്ഷ്യ വൈവിധ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മൂല്യവര്‍ദ്ധിത സംസ്‌കരണത്തിലൂടെയും വിപണനത്തിലൂടെയും അധിക വരുമാന അവസരങ്ങള്‍ തുറന്ന് നല്‍കുകയും ചെയ്യും.

തെലങ്കാനയില്‍ നിന്ന് ഒരു കേസ്‌ സ്റ്റഡി

ഈ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് ഊര്‍ജ്ജമുള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ആദിവാസി ദമ്പതിമാരായ ഗുഗുലോത് ജോണും ഗീതയും എറി പട്ടുനൂല്‍പ്പുഴു വളര്‍ത്തലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. സ്വന്തം വീട്ടില്‍ തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. ഒരു ബന്ധുവായ ധരാവത് സായിചരണിന്‍റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. കേന്ദ്ര പട്ടുബോര്‍ഡിലെ ഒരു ശാസ്‌ത്രജ്ഞനാണ് സായിചരണ്‍. അദ്ദേഹമിപ്പോള്‍ അസമിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സ്‌ത്രീകളാല്‍ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനമുള്‍ക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്.

(From the left) Eri silkworms, pupal shells, and adult moth (Special arrangements)

പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ പുഴുക്കളില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം കേവലം പത്ത് ഗ്രാമിലാണ് തുടക്കം. ഇതില്‍ നിന്ന് അവര്‍ അഞ്ഞൂറ് പൂര്‍ണ വളര്‍ച്ചയെത്തിയ പുഴുക്കളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. 250 ഗ്രാം കൊക്കൂണും എടുത്തു. ഈയൊരു വിജയത്തോടെ ഒരു കൃഷിഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. തെലങ്കാനയില്‍ ഇവരുടേത് ഒരു സുസ്ഥിര മാതൃകയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

തെലങ്കാനയില്‍ എറിയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രാധാന്യം

പരമ്പരാഗതമായി എറി പട്ടുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന. എങ്കിലും സ്വഭാവികമായി ഇതിന് അനുയോജ്യമായ പ്രദേശമാണ്. 1580 ഹെക്‌ടര്‍ ഭൂമി സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായി ഉണ്ട്. മെഹബൂബനഗപര്‍, നാരായണ്‍ പേട്ട്, നല്‍ഗൊണ്ട, ജന്‍ഗാവ്, തെലങ്കാനയുടെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലാണ് ഭൂമിയുള്ളത്. ഇവയുടെ ആതിഥേയ സസ്യമായ ആവണക്കിന് വളരാന്‍ അനുയോജ്യമായ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ മരച്ചീനിയിലും ഇവയെ വളര്‍ത്താനാകും. അവ രണ്ടും അധിക ഉത്പന്നങ്ങളും അത് വഴിയുള്ള വരുമാനവും നല്‍കുന്നു. ആവണക്കെണ്ണ, മരച്ചീനി തുടങ്ങിയ ഉപോത്പന്നങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവയെ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും സൗന്ദര്യ വര്‍ദ്ധക വസ്‌തുക്കള്‍ക്കും വാണിജ്യ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാനാകും.

ഇത്തരം സാധ്യതകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാന കാര്‍ഷിക ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചറല്‍ സര്‍വകലാശാലകളുമായി പരിശീലനത്തിനും ബോധവത്ക്കരണത്തിനുമായി ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പ് വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍. ഇത്തരം സഹകരണം ശാസ്‌ത്രീയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കലിനും താഴെത്തട്ടില്‍ നിന്നുള്ള വ്യാപക സ്വീകാര്യതയ്ക്കും കാരണമാകും.

ദേശീയ പ്രോത്സാഹനം; മന്‍ കീ ബാത്തില്‍ അംഗീകാരം

പുത്തന്‍ എറി പട്ട് സംരംഭത്തില്‍ ദമ്പതിമാരുടെ പ്രയ്‌ത്നം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. 2025 ജൂണ്‍ 29ലെ 123മത് മന്‍കീ ബാത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മേഘാലയയിലെ എറി പട്ടിനെ കുറിച്ചും അതിന് ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും പരാമര്‍ശിച്ചു. ഹിംസാത്മകമല്ലാത്ത സുസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും പരാമര്‍ശിച്ചു. ആഗോള വിപണിയില്‍ ഈ പരമ്പരാഗത വസ്‌ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവു അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

എറി സെറികള്‍ച്ചറിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള സ്‌ത്രീസംരംഭകരുടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമര്‍ശിച്ചു. ഇത്തരം തദ്ദേശീയ കരകൗശല വിദ്യകളെ എല്ലാവരും പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം പ്രാദേശിക സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രോത്സാഹനം നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സുസ്ഥിര ഭാവി നെയ്‌തെടുക്കാം

എറി പട്ട് കേവലമൊരു വസ്‌ത്രം മാത്രമല്ല. ഇത് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ പൊന്‍ നൂലാണ്. കുറച്ച് നിക്ഷേപം കൊണ്ട് ഉയര്‍ന്ന ലാഭം, ധാര്‍മ്മിക ഉത്പാദനം, പോഷക ഗുണങ്ങള്‍, എറി സെറികള്‍ച്ചര്‍ ബഹുവിധ അവസരങ്ങളാണ് സുസ്ഥിര ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് തുറന്ന് ഇടുന്നത്.

വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ എറി കള്‍ച്ചറിന്‍റെ കേന്ദ്രമാകാന്‍ മതിയായ വിഭവങ്ങള്‍ തെലങ്കാനയ്ക്കുണ്ട്. മികച്ച ബോധവത്ക്കരണം, സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പിന്തുണ, സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിലൂടെ ഈ മറന്ന് പോയ പട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിതോപാധി കണ്ടെത്താനാകും. ഒപ്പബം ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ ഈ വസ്‌ത്രത്തെ അന്തസിന്‍റെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുടെയും പ്രതീകമാക്കാനും....

