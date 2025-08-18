റാഞ്ചി: ജാര്ഖണ്ഡിലെ ജോഗ്തയിലെ കല്യാണി ദേവിയുടെ കുടുംബം ഉള്പ്പെയുള്ളവര്ക്കിത് രണ്ടാം ജന്മാമാണ്. രാത്രി ഉറങ്ങാന് കിടന്ന ആ കുടംബം ഞെട്ടിയുണര്ന്നത് കാതടിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാണ്. നടുക്കം മാറിയപ്പോഴാണ് തങ്ങള് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വീട് മണ്ണിനടയിലേക്ക് മറയുകയാണെന്ന യാദര്ഥ്യം അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ജോഗ്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഹാതിയയ്ക്ക് സമീപമാണ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായി ഭൂമി പിളര്ന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഒരു വീട് പൂര്ണമായും മണ്ണിനടിയിലായി. നിരവധി വീടുകൾ നിലംപൊത്തുകയും മറ്റ് നിരവധി വീടുകൾക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. വീടുകളില് നിന്നും ഇറങ്ങിയോടിയാണ് പ്രദേശവാസികള് ജീവന് രക്ഷിച്ചത്. സംഭവം ആ പ്രദേശത്തെ രണ്ടായി പിളര്ത്തുകയും ചെയ്തു.
വളർത്തുമൃഗങ്ങളായ പശുക്കളും ആടുകളും മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. അവയെ നാട്ടുകാര് ചേര്ന്ന് സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. മറ്റെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് തെരച്ചിലിലൂടെ നാട്ടുകാർ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്തു.
"പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടായി മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുകയും വീട് തകരുകയും ആയിരുന്നു. വീട്ടില് നിന്നും ഇറങ്ങിയോടി എങ്ങനെയോ ആണ് ഞങ്ങള് ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്" കല്യാണി ദേവി പറഞ്ഞു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ബിസിസിഎൽ (ഭാരത് കോക്കിങ് കോൾ ലിമിറ്റഡ്) കമ്പനിക്കെതിരെ ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. "വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അരി, പയർ വർഗങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയെല്ലാം മണ്ണിനടിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കില് ഒന്നു മാറ്റിയുടുക്കാനോ ഒരു തുണിപോലുമില്ല. താമസിക്കാൻ വീടും കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണവും ബിസിസിഎല്ലിൽ നിന്നും ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും"- പ്രദേശവാസികള് പറഞ്ഞു.
തകര്ന്ന വീടുകളില് മിക്കതും പലിശയ്ക്ക് പണം വാങ്ങിയാണ് നിര്മ്മിച്ചത്. അതു പുനര്നിര്മ്മിക്കാന് ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതരോട് പ്രദേശവാസിയായ രാജോ ദേവി പറഞ്ഞു. വീടിനൊപ്പം എല്ലാ വസ്തുക്കളും മണ്ണിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, വീടിനൊപ്പം പണവും നൽകണം, ബിസിസിഎൽ മാനേജ്മെൻ്റും ഭരണകൂടവും ഈ സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഇന്ദ്രദേവ് ഭൂയാൻ പറഞ്ഞു.
സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളില് കയറിയിറങ്ങി അധികാരികളെ കണ്ടിട്ടും അവർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അവർ മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്നും പ്രദേശവാസികള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
