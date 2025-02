ETV Bharat / bharat

കൊൽക്കത്തയുടെ അടയാളമായിരുന്ന മഞ്ഞ അംബാസഡര്‍ ടാക്‌സികള്‍ പിന്‍വാങ്ങുന്നു... - KOLKATAS BELOVED YELLOW TAXIS

This photograph taken on January 28, 2025 shows passengers carrying banana and sugarcane trunks as they ride a Hindustan Ambassador yellow taxi, along a street in Kolkata. Kolkata cherishes its past, which is why the one-time Indian capital is mourning a vanishing emblem of its faded grandeur: a hulking and noisy fleet of stately yellow taxis ( AFP )