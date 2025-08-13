ശ്രീനഗര്: ജമ്മു കശ്മീരില് സുരക്ഷ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില് ജവാന് വീരമൃത്യു. അനില് കുമാറാണ് മരിച്ചത്. ഉറിയില് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 13) രാവിലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ഉറിയില് നുഴഞ്ഞ് കയറാന് ശ്രമിച്ച ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമായത്.
ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതോടെ ചുരുന്ദ മേഖലയില് നിന്നും വെടിവയ്പ്പുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് അനില് കുമാറിന് വെടിയേറ്റത്. പാക് സേന ഭീകരര്ക്ക് കവറിങ് ഫയര് നല്കിയതാണെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. മേഖലയില് സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുകയാണ്. സ്ഥലത്ത് അതീവ സുരക്ഷയും ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
