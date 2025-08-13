ETV Bharat / bharat

കശ്‌മീരില്‍ സുരക്ഷ സേനയും ഭീകരരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; ജവാന് വീരമൃത്യു - ENCOUNTER IN KASHMIR

ഉറിയില്‍ നുഴഞ്ഞ് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമായത്.

ANTI RAGGING DAY TRIPURA UNIVERSITY ANTI RAGGING CAMPAIGN UNIVERSITY CAMPAIGN
Representational picture ((File/ANI))
author img

By ANI

Published : August 13, 2025 at 12:34 PM IST

1 Min Read

ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ സുരക്ഷ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ജവാന് വീരമൃത്യു. അനില്‍ കുമാറാണ് മരിച്ചത്. ഉറിയില്‍ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 13) രാവിലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ഉറിയില്‍ നുഴഞ്ഞ് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതോടെ ചുരുന്ദ മേഖലയില്‍ നിന്നും വെടിവയ്‌പ്പുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് അനില്‍ കുമാറിന് വെടിയേറ്റത്. പാക്‌ സേന ഭീകരര്‍ക്ക് കവറിങ് ഫയര്‍ നല്‍കിയതാണെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. മേഖലയില്‍ സൈന്യത്തിന്‍റെ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുകയാണ്. സ്ഥലത്ത് അതീവ സുരക്ഷയും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ഗേറ്റ് 2026 ന് അപേക്ഷിക്കാനിതാ സമയമായി; സുപ്രധാന തീയതികളും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശദമായി അറിയാം

ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ സുരക്ഷ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ജവാന് വീരമൃത്യു. അനില്‍ കുമാറാണ് മരിച്ചത്. ഉറിയില്‍ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 13) രാവിലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ഉറിയില്‍ നുഴഞ്ഞ് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭീകരരെ സൈന്യം തടഞ്ഞതോടെ ചുരുന്ദ മേഖലയില്‍ നിന്നും വെടിവയ്‌പ്പുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് അനില്‍ കുമാറിന് വെടിയേറ്റത്. പാക്‌ സേന ഭീകരര്‍ക്ക് കവറിങ് ഫയര്‍ നല്‍കിയതാണെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. മേഖലയില്‍ സൈന്യത്തിന്‍റെ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുകയാണ്. സ്ഥലത്ത് അതീവ സുരക്ഷയും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ഗേറ്റ് 2026 ന് അപേക്ഷിക്കാനിതാ സമയമായി; സുപ്രധാന തീയതികളും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശദമായി അറിയാം

For All Latest Updates

TAGGED:

ANTI RAGGING CAMPAIGNSOLDIER KILLED IN URIENCOUNTER IN URI KILLEDകശ്‌മീരില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ENCOUNTER IN KASHMIR

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.