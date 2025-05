ETV Bharat / bharat

ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ത്രാലില്‍ ഭീകരരും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ - ENCOUNTER IN TRAL

Security personnel undertake a cordon and search operation after getting specific input about the presence of terrorists, at Nader Tral area of Awantipora, in Pulwama district of Jammu and Kashmir on Thursday ( PTI )