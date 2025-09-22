ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ, കുപ്വാരയിൽ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു; ഓപ്പറേഷൻ തുടരും
കുപ്വാരയിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത് വലിയ വിജയമാണെന്ന് കരുതുന്നു, ആസൂത്രിതമായ ഭീകരാക്രമണം പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി സുരക്ഷാ സേന പറഞ്ഞു.
ജമ്മു: കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച വെടിവയ്പ്പ് വൈകുന്നേരം വരെ തുടർന്നു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പ്രദേശത്ത് തീവ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ 16-ാമത് കോർപ്സ്/വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് പ്രദേശത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. തീവ്രവാദികളെ കുടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കായി പ്രദേശത്തെ എല്ലാ പാതകളും അടച്ചതായും തീവ്രവാദികളെ കുടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
"ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയോടെ കോർപ്സിന് ജാഗ്രത നിർദേശം ലഭിച്ചു,കിഷ്ത്വാറിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ തീവ്രവാദികളുമായി വെടിവെപ്പ് നടന്നു,ഓപ്പറേഷൻ തുടരുകയാണ്" വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് പറഞ്ഞു.
വടക്കൻ കശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിലെ ഹന്ദ്വാരയിലെ മാവർ പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ സൈന്യം വലിയൊരു ആയുധശേഖരം കണ്ടെടുത്തു. കണ്ടെടുത്ത വസ്തുക്കളിൽ രണ്ട് ചൈനീസ് പിസ്റ്റളുകൾ, ഒരു തുർക്കി നിർമ്മിത പിസ്റ്റൾ, 40 എകെ- 47 ബുള്ളറ്റുകൾ, 34 പിസ്റ്റൾ ബുള്ളറ്റുകൾ, എട്ട് ഗ്രനേഡുകൾ, ഒരു ലാൻഡ്മൈൻ, ഒരു പുതപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കുപ്വാരയിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത് വലിയ വിജയമാണെന്ന് കരുതുന്നു, ആസൂത്രിതമായ ഭീകരാക്രമണം പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി സുരക്ഷാ സേന പറഞ്ഞു.
ഉധംപൂര്-ദോഡ അതിര്ത്തിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി സുരക്ഷാ സേനകളും ഭീകരരും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുന്ന മേഖലയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉധംപൂര് ജില്ലയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സൈനികന് മരിച്ചിരുന്നു. ജമ്മുകശ്മീരിലെ ഉധംപൂര്, ദോഡ ജില്ലകളില് രാത്രിയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല് ഉണ്ടായത്.
പ്രത്യേക വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സൈന്യവും സ്പെഷ്യല് ഓപ്പറേഷന് ഗ്രൂപ്പും പൊലീസും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നീണ്ടത്. ദുഡു പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല് തുടങ്ങിയത്.
വെള്ളിയാഴ്ച സൈന്യവും പൊലീസും ചേര്ന്ന് പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ തെരച്ചിലില് 20 ഗ്രനേഡുകളും തോക്കുകളുമടക്കം നിരവധി ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തതായി സൈന്യം പറഞ്ഞു.
ഒരു വര്ഷമായി ഭീകരരും സുരക്ഷ സേനയുമായി നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്ന പ്രദേശമാണിത്. ജൂണ് 26ന് ഹൈദര് എന്നൊരു ഭീകരനെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ കമാന്ഡറായിരുന്നു ഇയാള്. ഏപ്രില് 25ന് ഒരു സൈനികനും ബസന്ത്ഗഡ് മേഖലയില് വച്ച് ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഉധംപൂർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈനികന് വീരമൃത്യു
സെപ്റ്റംബർ 19-20 തീയതി അർദ്ധ രാത്രിയിൽ ഉദംപൂരിലെ ഒരു ഓപ്പറേഷനിലാണ് ലാൻസ് ദഫാദർ ബൽദേവ് ചന്ദ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത്. വിരമിച്ച ഹവിൽദാർ വിഷൺ ദാസിൻ്റെ മകനാണ് ബൽദേവ് ചന്ദ്.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ജമ്മുവിൽ ബൽദേവ് ചന്ദിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ചടങ്ങ് നടന്നു. വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സിൻ്റെ തലവനായ മേജർ ജനറൽ പി എസ് ഡാഗർ അദ്ദേഹത്തിന് പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സും ബൽദേവ് ചന്ദിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.
"പരമോന്നത ത്യാഗം, 2025 സെപ്റ്റംബർ 19-20 രാത്രിയിൽ ഉധംപൂരിലെ കാഞ്ചിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ലാൻസ് ദഫാദർ ബൽദേവ് ചന്ദിന് ജിഒസി വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സും എല്ലാ റാങ്കുകളും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു" എന്ന് വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
