രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്
കാട്ടാനകളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ കർണാടകയ്ക്കും തമിഴ്നാടിനും പുറകിലാണ് സ്ഥാനം.
Published : October 9, 2025 at 4:59 PM IST
പൊതുവേ മലയാളികള്ക്ക് കണ്ടാലും കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ചില കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ ഏത് പ്രായത്തിലും നോക്കി നിന്നു പോകുന്ന ചില കുഞ്ഞു 'വലിയ' കാഴ്ചകള്. പൂരപ്പറമ്പിലും മറ്റും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗജവീരന്മാർ നമ്മള് കേരളീയരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണെന്ന ചെറിയ ഒരഹങ്കാരം നമുക്കില്ലാതില്ല.
തല ഉയർത്തി തുമ്പിക്കൈ കുലുക്കി മുറം പോലത്തെ ചെവിയാട്ടി കരിമ്പാറ പോലെ നിൽക്കുന്ന നിർത്തം കണ്ടാൽ ആരാണെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്നു നോക്കി പോകും. എന്നാൽ ആനപ്രേമത്തിൽ നിങ്ങള് ഒന്നാമതാണെന്ന് അഹങ്കരിച്ചാലും എണ്ണത്തിൽ വേണ്ടെന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകള് പറയുന്നത്.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കർണാടകയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ളത്. കേരളം നാലാമതും. അടുത്തിടെ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് കർണാടക വനം വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ ആനകളുടെ സർവേയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള് കണ്ടെത്തിയത്.
2023-2025 ലെ ആന സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 6,049 ആനകളുമായി കർണാടകയാണ് മുന്നിൽ. 5,719 ആനകളുമായി അസം രണ്ടാമതും, 3,170 ആനകളുമായി തമിഴ്നാട് മൂന്നാമതും, 1,793 ആനകളുമായി കേരളം നാലാമതുമാണ്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ 3,170 ആനകളിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ 1,777 ആനകളും കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങളിൽ 1,345 ആനകളുമുണ്ട്. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലായാണ് ബാക്കി 48 ആനകളും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ആനകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, ഈ വർഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ ആനകളുടെ എണ്ണം 107 ആയി വർധിച്ചു. നിലവിൽ ഊട്ടി വനം ഡിവിഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ളത്. നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ഊട്ടി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ 325 ആനകളും, മസിനഗുടി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ 185 ഉം, നീലഗിരി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ 36 ഉം, ഗൂഡല്ലൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ 137 ആനകളുമുണ്ട്.
അതുപോലെ ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമായ പൊള്ളാച്ചി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ 224 ആനകളും, തിരുപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ 200 ആനകളുമുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ ഫോറസ്റ്റ് റിസർവിലെ മധുക്കരൈ, പോലുവംപട്ടി, പി.എൻ. പാളയം, മേട്ടുപാളയം, കരമടൈ, സിരുമുഖൈ എന്നീ 7 വനമേഖലകളിലായി ആകെ 228 ആനകളുണ്ട്. സത്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് റിസർവിൽ 329 ഉം, ആസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് റിസർവിൽ 360 ഉം, ഈറോഡ് ഫോറസ്റ്റ് റിസർവിൽ 115 ഉം ആണ്.
'അടുത്തിടെ നടത്തിയ സെൻസസിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതായി കേൾക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ്. വനവിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയും വനം വകുപ്പിൻ്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇതിന് കാരണം. അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള പാതകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം.
പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിലേക്കുള്ള പാതകൾ. ഈ വഴികളിലൂടെ ധാരാളം ആനകളാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇവിടുത്തെ പാത സ്വകാര്യ ഹോട്ടലുകൾ പൂർണമായും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ റോഡ് എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ആനകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം.' എന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വന്യജീവി സംരക്ഷണ അധ്യക്ഷൻ മുരുഗാനന്ദം പറയുന്നു.
ആനകളുടെ സെൻസസ് ആധുനികവത്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരിട്ട് കാണുന്ന ആനകളെ മാത്രമേ സെൻസസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവൂ. കടുവ സെൻസസ് പോലെ ഇത് കൃത്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആനകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മരണനിരക്കും വർധിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമേ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സന്തുലിതമാകൂ എന്നും മുരിഗാനന്ദം പറഞ്ഞു.
ആനകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആൺ-പെൺ അനുപാതം, ആനക്കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്നിവയും കണക്കാക്കണം. മരണനിരക്ക് ജനനനിരക്കിനെ കവിയുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ആനകളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്.
ആനകൾ ധാരാളമായുള്ള രാജ്യത്ത് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകള് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആനകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 26 വനം ഡിവിഷനുകളിലായി നടത്തിയ സർവേയിൽ 2,043 വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു.
