ന്യൂഡല്‍ഹി : കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇലക്‌ടറല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ റദ്ദാക്കിയത്. ഇതോടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചര്‍ച്ചകളാണ് രാജ്യത്ത് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്(Electoral Bonds ban). രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകള്‍ പരിമിതപ്പെടുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ച. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ തീരുമാനം ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്ക് വലിയ നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കുമോയെന്ന ചര്‍ച്ചയും ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനം യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നു( Limits on the expenses of political parties).

അജ്ഞാത ഇലക്‌ടറല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ വിവരാവകാശ നിയമത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നും ഭരണഘടനയുടെ 19(1)(a)യ്ക്ക് കടകവിരുദ്ധമാണെന്നും ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇത് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായ പദ്ധതിയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു(State Bank of India). അതേസമയം കോടതി ഉത്തരവ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. കക്ഷികളുടെ ചെലവുകളെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും. ബിജെപിക്കാകും വലിയ നഷ്‌ടമെന്നൊരു ശ്രുതിയുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിലൂടെ യാതൊരു നഷ്‌ടവുമില്ലെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിശദീകരണം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകള്‍ നല്‍കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019 ഏപ്രില്‍ 12ന് ശേഷം ഇതുവരെ എത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകള്‍ ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ നല്‍കാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഈ കണക്കുകള്‍ ശേഖരിച്ച് കോടതിയില്‍ ബോധിപ്പിക്കണം. നിയമങ്ങള്‍ തിരുത്തി രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്ക് പണമുണ്ടാക്കി നല്‍കാനാകില്ല.

രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഫണ്ടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ 2017ല്‍ ധന ബില്ലിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകള്‍ കൊണ്ടുവന്നത്. പദ്ധതി 2018 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താതെ ആര്‍ക്ക് വേണമെങ്കിലും രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്ക് സംഭാവനകള്‍ നല്‍കാമെന്നായി. വ്യക്തികള്‍ക്കോ സംഘങ്ങള്‍ക്കോ കമ്പനികള്‍ക്കോ ഇത്തരം ബോണ്ടുകള്‍ വാങ്ങാനാകും.

എസ്ബിഐയുടെ അംഗീകൃത ശാഖകള്‍ വഴി മാത്രമേ ഇത്തം ബോണ്ടുകള്‍ വാങ്ങാനാകൂ. വര്‍ഷത്തില്‍ മുന്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലാകും ഇതിനുള്ള അവസരം. ആയിരം, പതിനായിരം, ഒരു ലക്ഷം, പത്ത് ലക്ഷം, ഒരു കോടി മൂല്യങ്ങളുള്ള ബോണ്ടുകളായിരുന്നു ലഭ്യമായിരുന്നത്. പ്രൊമിസറി നോട്ടുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവ ലഭിക്കുക.

തങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തികള്‍ക്കോ വ്യവസായ സംഘങ്ങള്‍ക്കോ ഈ ബോണ്ടുകള്‍ വാങ്ങാനാകും. പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ ഇവ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കണം. ഈ പദ്ധതിയില്‍ ദാതാവിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ തികച്ചും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും.

2019 ഏപ്രിലില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകള്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒക്‌ടോബര്‍ 31ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകള്‍ക്കെതിരെ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജീവ് ഖന്ന, ബി ആര്‍ ഗവായ്, ജെ ബി പര്‍ദിവാല, മനോജ് മിശ്ര എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയ ഠാക്കൂര്‍, സിപിഎം, അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് എന്നിവരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടിനെതിരെ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയതിലൂടെ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്ക് വന്‍തോതില്‍ രഹസ്യമായി സംഭാവനകള്‍ ലഭിക്കില്ല. ഇതോടെ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളും ചെലവുകളും ചുരുക്കേണ്ടി വരും. ഇത്തരം ബോണ്ടുകളിലൂടെ ബിജെപിയിലേക്ക് കോടികളാണ് ഒഴുകിയത്. ഇത്തരത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സംഭാവന ലഭിച്ചത് ബിജെപിക്കാണ്.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ബിജെപിയെ എങ്ങനെയാകും ബാധിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് നിരീക്ഷകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യം ബിജെപി വക്താവ് ഗണേഷ് ഹാക്കിനോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ തങ്ങളെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മറുപടി.

ബിജെപിക്കാണ് ഇതിലൂടെ വലിയ നേട്ടമുണ്ടായതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകള്‍ നിരോധിക്കുമ്പോള്‍ അത് ബിജെപിയുടെ പരിപാടികളെയോ യോഗങ്ങളെയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകളെയോ ബാധിക്കില്ലെന്നും രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകന്‍ ജയന്ത് മണികര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാരണം രാജ്യത്തെ വന്‍കിട വ്യവസായികള്‍ ബിജെപിക്ക് ഒപ്പമുണ്ട്. അവരില്‍ നിന്ന് ബിജെപിക്ക് വന്‍ തോതില്‍ സംഭാവനകള്‍ കിട്ടും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. കോടതി ഉത്തരവ് ബിജെപിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുമെന്ന് താന്‍ കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടെ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

