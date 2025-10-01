ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, 7.42 കോടി വോട്ടർമാർ പട്ടികയിൽ
ബിഹാറില് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റ് വഴി.
Published : October 1, 2025 at 7:36 AM IST
പട്ന: വിവാദങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ബിഹാറില് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണം (എസ്ഐആര്) പൂര്ത്തിയായതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റ് വഴിയാണ് അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 7.42 കോടി വോട്ടർമാരുണ്ടെന്നാണ് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
7.89 കോടി വോട്ടർമാരാണ് 2025 ജൂണിൽ പുറത്തിറക്കിയ കരട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിൽ 7.24 കോടി വോട്ടർമാർ എന്നായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയാണ് കരട് പട്ടിക തയാറാക്കിയതെന്ന് പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
പുതുക്കിയ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള വിവാദപരമായ ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർ പട്ടികയേക്കാൾ 18 ലക്ഷം അധിക വോട്ടര്മാര് അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടികയില് ഇടം പിടിച്ചതായി പട്ടിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കരട് വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും അയോഗ്യരായ 3.66 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കിയതായും അപേക്ഷ നല്കിയ 21.53 ലക്ഷം പേരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയതായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അറിയിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പകർപ്പുകൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറിയതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പറഞ്ഞു. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക ഓണ്ലൈനായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വോട്ടർമാർക്ക് നിര്ദ്ദേശം നൽകി.
അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ ബിഹാറിൽ ഉടന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഒരുക്കങ്ങള് വിലയിരുത്താനായി ഒക്ടോബര് നാലിനും അഞ്ചിനും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ബിഹാര് സന്ദര്ശിക്കുമെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്രപരിഷ്ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആധാർ അടക്കമുള്ള രേഖകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെ ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 7ന് എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും.
