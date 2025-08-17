ന്യൂഡല്ഹി: ബിഹാർ വോട്ടര്പട്ടികയിലെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകളും വോട്ട് മോഷണവും സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (ഇസിഐ). ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങല് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടുള്ള അപമാനമാണെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. "വോട്ട് ചോരി" എന്ന കള്ള കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്.
വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ വിധി പറഞ്ഞിരുന്നു. വോട്ടറുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, വോട്ടര്മാരുടെ അവകാശമില്ലാതെ അവരുടെ ചിത്രങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചുവെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് വിമര്ശിച്ചു.
സംഭവത്തില് രാഹുല് ഗാന്ധി സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിച്ചില്ലെങ്കില് ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഒപ്പിടുകയോ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യുക, മൂന്നാമതൊരു വഴിയുമില്ല. ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനർഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നാണ്," മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
വ്യാജ വോട്ട് ആരോപണത്തില് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തു കൊണ്ട് ഹർജി നല്കിയില്ല? ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇത്ര നാളുകൾക്കു ശേഷം പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും കമ്മിഷന് ചോദിച്ചു. '45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാതെ 'വോട്ട് ചോറി' ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടുള്ള അപമാനമാണ്,' തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു.
18 വയസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഭരണഘടന നിർബന്ധമാക്കുന്നു. പക്ഷപാതപരമായ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ തങ്ങള്ക്ക് വിവേചനം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കമ്മിഷന് ഭരണകക്ഷിയെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയെയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും എല്ലാവരെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറില്ലെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
“എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് മുന്നിൽ തുല്യരാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല,” കുമാർ പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും, അവരുടെ വർഗമോ മതമോ നോക്കാതെ അവരെ തുല്യരായി കാണുന്നതില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉറച്ചുനിൽക്കും.
കുടിയേറ്റം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്നിലധികം വോട്ടർ കാർഡുകൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് വരെ ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പിശകുകൾ ഉന്നയിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് തങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും അതിനുശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
