ETV Bharat / bharat

തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബലി നടത്തരുത്, വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത്; ഈദ് ദിന നിർദേശങ്ങളുമായി ഡൽഹി ജുമാ മസ്‌ജിദ് ഷാഹി ഇമാം - EID AL ADHA 2025 CELEBRATION

The Jama Masjid in New Delhi. ( ETV Bharat )