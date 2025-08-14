ETV Bharat / bharat

ഭാര്യയോടൊപ്പം ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കപ്പിള്‍ ഡാൻസ്; വീഡിയോ ട്രൻ്റിങ് ആയതോടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ - PUNJAB BPEO SUSPENDED

ഭാര്യയോടൊപ്പം ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഡാൻസ് കളിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ. വീഡിയോ വൈറൽ ആയതോടെ സസ്‌പെൻഷൻ. എല്ലാം കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനെന്ന് വിശദീകരണം.

EDUCATION OFFICER SUSPENsion VIRAL DANCE VIDEO OF BPEO Office dancing video
BPEO Devi Prasad, Education Department Office (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 1:48 PM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: പങ്കാളിക്കൊപ്പം പ്രണയാതുരമായി നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും ആഗ്രഹം കാണും. അത്രയേ ചെയ്‌തുള്ളൂ ഈ കപ്പിള്‍സും. എന്നാൽ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രൻ്റിങ് ആയതോടെ പണി കിട്ടി. ക്ഷമിക്കണം, പണി പോയി.

മോഗ ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ ദേവി പ്രസാദിനെയാണ് ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ഭാര്യക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്‌തതിന് സസ്‌പെൻ്റ് ചെയ്‌തത്. 'ഇങ്ങേര് സ്വന്തം ഭാര്യയോടൊപ്പം ഡാൻസ് കളിച്ചതിന് നിങ്ങള്‍ക്കെന്താ' എന്ന് രോഷം കൊള്ളാൻ വരട്ടെ. ഇങ്ങനൊരു ഫാമിലി മൊമൻ്റിനായി ഇവർ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലവും സമയവും ഒട്ടും ശരിയായില്ലെന്നതാണ് കാരണം.

ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഓഫിസിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ കപ്പിള്‍ ഡാൻസ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞു. ഉടനെയെത്തി സസ്‌പെൻഷൻ ലെറ്റർ. കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ദേവി പ്രസാദിനെ സസ്‌പെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടുകയും വിശദീകരണം തേടി നോട്ടിസ് അയക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ജൂലൈ 25 നായിരുന്നു ദേവി പ്രസാദിൻ്റെ വിവാഹ വാർഷികം. എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഫിറോസ്‌പൂരാണിൽ നിന്ന് ബാഗപുരാണയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദേവി പ്രസാദ്. എന്നാൽ ജൂലൈ 27ന് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ബാഗപുരാണിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു.

വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭാര്യയുമൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്‌തതാണെന്നാണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞത്. കുടുംബത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നൃത്തം ചെയ്‌തത്. താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്‌തിട്ടില്ല. തനിക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും ദേവി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

തൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു യുട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. വീഡിയോ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ് ചാനലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തത്. ഇതോടെയാണ് വീഡിയോ വൈറലായതെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. 'തും റുതി രഹോ ഔർ മേം മനാതാ രഹൂൻ' എന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഗാനത്തിനാണ് ഇരുവരും നൃത്തം ചെയ്‌തത്.

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്‌താൽ സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യം.

നടപടിയുമായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഓഫിസർക്ക് ഒരു നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിനുശേഷം മാത്രമേ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ മഞ്ജു ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയോ, കർത്തവ്യത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ജീവനക്കാരനും എതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഹർജോത് സിങ് ബെയിൻസ് പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും താത്‌പര്യാർഥം സ്‌കൂൾ ഭരണത്തിൽ അച്ചടക്കവും ഉയർന്ന ധാർമിക മൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് സിങ് മാനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചാബ് സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

