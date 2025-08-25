ചിത്രദുര്ഗ: പൊലീസ് പരേഡില് നിര്ണായക മാറ്റത്തിന് കര്ണാടകയിലെ ഒരു പൊലീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രം. പരിശീലകരെ മാതൃഭാഷയില് പരേഡ് നടത്താന് ശീലിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ. മാതൃഭാഷയുടെ പ്രധാന്യത്തിന് ഊന്നല് നല്കാനും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങള് പകര്ന്ന് കൊടുക്കാനുമാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം.
കന്നഡയെ ആഘോഷിക്കാന് അതുല്യ പരേഡ് കമാന്ഡ്
ചിത്രദുര്ഗ ജില്ലയിലെ ഹിരിയൂര് താലൂക്കിലുള്ള അയ്മംഗല പൊലീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് എന്ന പരേഡ് നിര്ദ്ദേശത്തിന് പകരം സമാനമായ കന്നഡ പദങ്ങളായ 'ഇട, ബല, ഇട' എന്ന നിര്ദ്ദേശം നല്കുന്നത്. ചിത്ര ദുര്ഗയുടെ ചരിത്രത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്കാനാണ് ഈ അതുല്യ നീക്കം ഊന്നല് നല്കുന്നത്.
കന്നഡ ചലച്ചിത്ര ഗാനത്തിന്റെ താളവും ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള ചുവടുകള്ക്ക് ചേരും വിധം പ്രശസ്തമായ ഗാനങ്ങളാണ് ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
പതിവ് പരേഡുകള് ഇവര്ക്കിടയില് യാതൊരു ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല
ഈ പരീശിലന കേന്ദ്രത്തില് 448 പേരുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടും പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രിന്സിപ്പലുമായ എന് ശ്രീനിവാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സാധാരണ പരേഡ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഇവരുടെ ഇടയില് വലിയ ഉത്സാഹമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇവരില് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാക്കാനായാണ് കന്നഡ പാട്ടുകളും കൂടി തങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
എഡിജിപിയുടെ ആശയം
പരിശീലന വകുപ്പിന്റെ അഡീഷണല് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പൊലീസ് അലോക് കുമാറിന്റെ ആശയമാണ് കന്നഡ പരേഡ്. പരേഡിനായി നാല് കന്നഡ ഗാനങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. രാജ്യത്തെയും ഭാഷയെയും ചിത്രദുര്ഗയുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളാണിവയെന്നും ശ്രീനിവാസ് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
പരേഡ് കമാന്ഡില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത ഗാനങ്ങള്
ചിത്രദുര്ഗയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന നഗരഹാവ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'കന്നഡ നാട് വീരരമണിയ' എന്ന ഗാനമാണ് പ്രധാനമായും ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡോ.വിഷ്ണുവര്ദ്ധന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണിത്.
വിഷ്ണു വര്ധന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ചിത്രമായ 'മൊജുഗാര സൊഗാസുഗാര' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'കന്നാദാവെ നാമ്മാമ്മ, അവാളിഗെ കൈമുഗിയമ്മ'എന്ന മറ്റൊരു ഗാനവും ഇതിലുള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നാലഞ്ച് ഗാനങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയുള്ള പരേഡാണ് ഇപ്പോള് നടക്കുന്നത്. ഇനിയും കൂടുതല് ഗാനങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ദിവസം രണ്ട് നേരമാണ് പരേഡ്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും. ഇവിടെയുള്ള മുഴുവന് പേരും കന്നഡ പാട്ടുകള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള് ചുവടുകള് വയ്ക്കുന്നു.