ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വോട്ടർമാർക്ക് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു. ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, മ്യാൻമർ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വോട്ടർമാർക്കാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ പങ്കിടുന്ന ജില്ലകളിലെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
കിഴക്കൻ ചമ്പാരൻ, പടിഞ്ഞാറൻ ചമ്പാരൻ, മധുബാനി, കിഷൻഗഞ്ച്, പൂർണിയ, കതിഹാർ, അരാരിയ, സുപോൾ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് സംശയകരമായ വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്തിയത്. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ നടത്തിയ ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ നോട്ടീസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ പേരുകളെല്ലാം ബിഹാർ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നോട്ടീസ് ലഭിച്ച വോട്ടർമാർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, സെപ്റ്റംബർ 30ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്ന അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ അവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. ഇത്തരം വോട്ടർമാർക്കെതിരെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കമ്മിഷൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്.
നിലവിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം നോട്ടീസുകളാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവരെല്ലാം കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിലെ 7.24 കോടി വോട്ടർമാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വോട്ടർമാരിൽ പലരും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും നേപ്പാളിൽനിന്നും ഉള്ളവരാണെന്നാണ് ഇസിഐ വൃത്തങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്. ചിലർ മ്യാൻമറിൽനിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നും ഉള്ളവരാണെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
വോട്ടർമാർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്യില്ലെന്ന് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. രേഖകൾ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്നും ഈ വിവരം ഭരണകൂടത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും ഇസിഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പേരുകൾ അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും കമ്മിഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്, ബന്ധപ്പെട്ട ഇആർഒ/എഇആർഒ വോട്ടറുടെ വാദം കേൾക്കുകയോ രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവ് പാസാക്കുകയോ വേണം. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർക്കും അപ്പീൽ നൽകാനും സാധിക്കും. എസ്ഐആർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമാണ് ഈ നടപടികൾ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിനിടെ, ബംഗാളിലും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് പുതിയ വിവരം. നടപടി ആരംഭിക്കാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജില്ലാ ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർമാർക്ക് കത്ത് നൽകി. ബിഹാർ എസ്ഐആർ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് ഈ നീക്കം.
Also Read:"മോദി വോട്ട് കൊള്ള നടത്തി, തെളിവുകൾ വൈകാതെ പുറത്തുവിടും", ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി