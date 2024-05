ETV Bharat / bharat

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് ടിഡിപി പോളിങ്‌ ഏജൻ്റുമാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി; സംഭവം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ - EC Rescues TDP Polling Agents

Polling officials deliver election materials at Ramabhai Ambedkar Maidan for polling in Lucknow's Legislative Council Teacher and Graduate Constituency. ( Source : ETV Bharat Network )