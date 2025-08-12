ETV Bharat / bharat

'രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് മോഷണ പരാമർശം തെറ്റ്': കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ - EC REJECTS VOTE THEFT CLAIM

പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച വോട്ട് മോഷണ പരാമർശത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ തെളിയിക്കാനായി വസ്‌തുതാ പരിശോധന നടത്തിയതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉന്നതസമിതി.

Election Commission of India Office in New Delhi (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 12:37 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: 'വോട്ട് മോഷണ' ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങള്‍ വസ്‌തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ഇത് തെളിയിക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉന്നതസമിതി വസ്‌തുതാ പരിശോധന നടത്തിയതായും ഇവർ പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം സുതാര്യമായ രീതിയിലാണ് നടന്നതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിൽ കൃത്രിമത്വം ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നേരത്തേ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പട്ടികയും കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ടു. ആർജെഡി, കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ വീഡിയോകളും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ബിഹാറിലെ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അധികൃതർ പങ്കുവച്ചു. ശുദ്ധമായ വോട്ടർ പട്ടിക ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ലിങ്കും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വോട്ട് മോഷണ ആരോപണമുന്നയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് തെളിവുകൾ സഹിതം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു.

കർണാടക, മഹാരാഷ്‌ട്ര, ഹരിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതോ വ്യാജമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോ ആയി അവകാശപ്പെടുന്ന പേരുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അനുസരിച്ച് സത്യവാങ്‌മൂലമായി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കമ്മിഷനെയും സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെയും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്‌സഭാംഗത്വം രാജിവക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ്റെ സത്യസന്ധതയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും ബിജെപി വക്താവ് ഗൗരവ് ഭട്ടിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

