ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഓഗസ്‌റ്റ് 21 വരെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം, വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി - NOTIFICATION FOR VICE PRESIDENT

ഓഗസ്‌റ്റ് 22 ന് രേഖകള്‍ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിൻമാറാനുള്ള അവസാന തീയതി ഓഗസ്‌റ്റ് 25 ആണ്.

VP ELECTION VICE PRESIDENT JAGDEEP DHANKHAR ELECTION COMMISSION
Jagdeep Dhankhar (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2025 at 1:43 PM IST

1 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. നാമനിർദേശ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഓഗസ്‌റ്റ് 21 ആണ്. രേഖകൾ ഓഗസ്‌റ്റ് 22 ന് സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കും. ഓഗസ്‌റ്റ് 25 വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അവസരമുണ്ട്.

ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുൻ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി ജഗ്‌ദീപ് ധൻകർ അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവച്ചത്. 2027 ഓഗസ്‌റ്റിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കേ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 67 പ്രകാരം ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന തിയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ആ പദവി വഹിക്കാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 68(2) പ്രകാരം മരണം, രാജി, നീക്കം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിയേണ്ടി വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പദവി വഹിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 66 അനുസരിച്ച് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇലക്‌ടറൽ കോളജിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

2025-ലെ പതിനേഴാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇലക്‌ടറൽ കോളജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ

  • രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 233 അംഗങ്ങൾ (നിലവിൽ അഞ്ച് സീറ്റുകൾ ഒഴിവാണ്)
  • രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട 12 അംഗങ്ങൾ
  • ലോക്‌സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 543 അംഗങ്ങൾ (നിലവിൽ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിവാണ്)

പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും 788 അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ നിലവിൽ 782 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാ ഇലക്‌ടർമാരും പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിയും അംഗങ്ങളായതിനാൽ ഒരോ പാർലമെൻ്റ് അംഗത്തിനും ഒരു തവണ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

