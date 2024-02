'ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക'; ലക്കി ഡ്രോയുടെ പേരില്‍ തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ..

ഹൈദരാബാദ്: ലക്കി ഡ്രോയുടെ പേരില്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായി യുവതി. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും സാരി വാങ്ങിയ യുവതിയ്ക്ക് ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒരു കാർ ലഭിച്ചതായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ സന്ദേശം വന്നു. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശം യുവതിയെ തേടിയെത്തുന്നത്.

നറുക്കെടുപ്പില്‍ വിജയിയായെന്ന സന്ദേശം വിശ്വസിച്ച യുവതിയില്‍ നിന്നും പലവിധ ചാർജുകൾ ചുമത്തി, പലതവണയായി തട്ടിപ്പ് സംഘം പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് വിവരം പുറത്തായത്. 35,000 രൂപയോളം യുവതിയില്‍ നിന്നും സംഘം തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലക്കി ഡ്രോയുടെ പേരില്‍ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമാണെന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഇത് (Scams in the name of a lucky draw).

പ്രമുഖ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ലക്കി ഡ്രോയും സ്‌ക്രാച്ച് കാർഡും അവകാശപ്പെട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സൈബർ കുറ്റവാളികൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായി തങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്‌താൽ പണം, കാര്‍, വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ അവധിക്കാല ടൂര്‍ എന്നിവയൊക്കെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താണ് ഇവര്‍ കബളിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇത്തരക്കാരെ വിശ്വസിച്ച് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ അയച്ച ക്യുആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌താൽ പണം നഷ്‌ടമാകുമെന്ന് തെലങ്കാന സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബ്യൂറോ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ തെലങ്കാനയിൽ 15 കേസുകളോളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. മിക്കതും നഗരപരിധിക്കുള്ളിലാണ്.

ഇങ്ങനെയാണ് ചതി...!

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ മാത്രമാണ് ഈ സൈബർ സംഘങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അവരുടെ കമ്പനി നടത്തിയ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഭാഗ്യശാലിയായ ഉപയോക്താവായി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായും കാർ സമ്മാനം നേടിയതായും വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലേക്കോ മെയിൽ ഐഡിയിലോ സന്ദേശം അയയ്‌ക്കും.

കാർ വേണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായ കാശ് എടുക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കും. ചിലർ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വീട്ടുവിലാസങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് വ്യാജ കത്തുകൾ അയയ്ക്കും. മുൻകൂർ ഫീസ് എന്ന വ്യാജേന ജിഎസ്ടി, കൊറിയർ ചാര്‍ജ്, തുടങ്ങി മറ്റ് നിരക്കുകൾ എന്നിവ ഇവര്‍ ഈടാക്കുന്നു.

സംശയം തോന്നി പണം തിരികെ ചോദിച്ചാൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ആധാർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക..!

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും മാത്രം സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുക. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനികൾ ഒടിപികളോ, സ്‌ക്രാച്ച് കാർഡുകളോ അയച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ അയച്ചു തരുന്ന ഒരു ലിങ്കും വിശ്വസിക്കരുത്. മുൻകൂറായി പണം ചോദിക്കുന്നത് തട്ടിപ്പായി തിരിച്ചറിയണം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ലിങ്കുകളും ഓഫറുകളും കണ്ട് വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുക..