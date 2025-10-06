ETV Bharat / bharat

സംഭവം നഗരത്തിൽ സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

DWARKA PALESTINE FLAG CONTROVERSY Dwarka gujarat plastine flag issue sherif ed procession
Palestine flag displayed in Khambhaliya, police register FIR (ETV Bharat)
അഹമ്മദാബാദ്: മതപരമായ ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ പലസ്‌തീൻ പതാക പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഗുജറാത്തിലെ ദ്വാരക ജില്ലയില്‍ ഖംഭലിയ പട്ടണത്തിലാണ് സംഭവം.

Palestine flag displayed in Khambhaliya, police register FIR (ETV Bharat)

പ്രതിക്കെതിരെ പൊലീസ് വകുപ്പ് എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യുകയും സംഭവത്തിന് മനഃപൂർവ്വം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

Palestine flag displayed in Khambhaliya, police register FIR (ETV Bharat)

11-ാമത് ഷെരീഫ് ഈദ് ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം. ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ ചിലർ പലസ്‌തീൻ പതാകകൾ വീശുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ഈ സംഭവം നഗരത്തിൽ സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, അഹമ്മദ് അബ്‌ദുൾ റുഖ്‌ദ എന്നയാൾ സ്വയം പതാക തയ്യാറാക്കുകയും മറ്റ് കുട്ടികളോട് അത് വീശാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയിരുന്നു. കൂടാതെ, ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഉയർന്നു. നഗരത്തിലെ ഒരു മതപരമായ പരിപാടിക്കിടെ ഈ പ്രവൃത്തി സമാധാനവും ഐക്യവും തകർത്തു എന്ന ആരോപണവും ഉയര്‍ന്നു.

മനഃപൂർവമായ ഗൂഢാലോചന: വിവിധ പ്രാദേശിക, മത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്താൻ അമദ് അബ്‌ദുൾ റുഖാദ് മനഃപൂർവ്വം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി പ്രാഥമിക പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിന്‍റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, ഖംഭലിയ പൊലീസ് ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

പ്രതികൾക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ: ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 2023 ലെ 196(2), 351(C), 2016 ലെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്‌ട് സെക്ഷൻ 83(2) എന്നിവ പ്രകാരം അമദ് അബ്‌ദുള്‍ റുഖാദിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നഗരത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ മതിയായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മതപരമായ ഒത്തുചേരലുകൾക്കിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രകോപനപരമായ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കില്ലെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ദ്വാരക ജില്ലയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി, സമാധാനം നിലനിർത്താൻ തദ്ദേശ ഭരണകൂടം പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

