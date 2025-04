ETV Bharat / bharat

ക്ലാസ്‌മുറിയിൽ ചാണകം പൂശി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍; ചൂട് കുറയ്ക്കാനെന്ന് വിശദീകരണം, വീഡിയോ - CLASSROOM COATS WITH COW DUNG

Screengrab from the video shows Principal Pratyush Vatsala applying a coat of cowdung on the classroom wall ( Source: X )