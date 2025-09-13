ETV Bharat / bharat

പതിനൊന്നുകാരിയുടെ ചെവി കടിച്ച് മുറിച്ച് അയൽവാസി; കുട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള തർക്കം കലാശിച്ചത് അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള കയ്യാങ്കളിയിൽ

സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രൺബീർ ദഹിയ പറഞ്ഞു.

HARIYANA ATTACK AGAINST CHILD CHILD ABUSE HARIYANA NEIGHBOR BITES GIRLS EAR CHILDREN FIGHT GOES ENMITY
Neighbor bites off 11-year-old girl's ear dispute between children fight (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2025

ചണ്ഡീഗഢ്: ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ ജില്ലയിൽ 11 വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ചെവി കടിച്ച് മുറിച്ച് അയൽവാസി. ബിഹാർ സ്വദേശി പങ്കജ് എന്നയാളാണ് പതിനൊന്നുകാരിയുടെ ചെവി കടിച്ച് മുറിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ ചെവി പൂർണമായും ഇയാള്‍ കടിച്ചെടുത്തെന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

കുട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ മാതാപിതാക്കള്‍ ഇടപെട്ടതാണ് പ്രശ്‌നത്തിന് കാരണം. കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടികള്‍ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി, തർക്കം വലുതായപ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ പ്രശ്‌നത്തിൽ ഇടപെട്ടു. ഇതോടെ കുട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നം അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കായി മാറി. മറ്റ് പ്രദേശവാസികള്‍ ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങള്‍ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയെങ്കിയെങ്കിലും വഴക്കിൻ്റെ വൈരാഗ്യം അയൽക്കാരനായ പങ്കജിൻ്റെ മനസിലുണ്ടായിരുന്നു.

വൈകുന്നേരം മദ്യപിച്ചെത്തിയ പങ്കജ് അയൽക്കാരനായ വിജയ്‌യുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി. ഈ സമയം കുട്ടിയുടെ പിതാവ് കുളിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട അമ്മ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെ കൂടുതൽ പ്രകോപിതനായ ഇയാള്‍ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ബഹളം കേട്ട് എത്തിയ പിതാവ് കാണുന്നത് ഇയാള്‍ കുട്ടിയുടെ ചെവി കടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നില വഷളായതിനാൽ വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്‌ക്കായി കൽപ്പന ചൗള മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ പെണ്‍കുട്ടി സുഖം പ്രാപിച്ച് വരുന്നതായി മാതാപിതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ തെരുവിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്തോ കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി. വഴക്ക് കുട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് മാറി.

കാര്യം മുതിർന്നവരുടെ അടുത്തെത്തി. ഇതോടെ കുട്ടികളുടെ വഴക്കിനെച്ചൊല്ലി മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. മറ്റ് അയൽക്കാർ ഇടപെട്ട് കാര്യം സമാധാനിപ്പിച്ചു. പ്രശ്‌നം ഒത്തുതീർന്നപ്പോൾ, പ്രതി മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തി എൻ്റെ ഭാര്യയെ മർദിച്ചു.

ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുളിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിളി കേട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും പ്രതി എൻ്റെ മകളുടെ ചെവി കടിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യയെയും ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തും കടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചു" - സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വിജയ്‌ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രൺബീർ ദഹിയ പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പെണ്‍കുട്ടി നിലവില്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്. കേസില്‍ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

