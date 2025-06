ETV Bharat / bharat

സിര്‍സയിലെ ഡ്രോണ്‍ ദീദീ: ആകാശം കീഴടക്കാന്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ചിറകേകിയവള്‍ - DRONE DIDI OF SIRSA

Drone Didi Of Sirsa: How Bimla Sinwar Is Giving Women Wings To Take Control Of Fields From A Height ( ETV Bharat )