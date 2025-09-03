ബെംഗളൂരു: സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ച കന്നഡ നടി രന്യ റാവുവിന് കനത്ത പിഴയിട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ). 102.55 കോടി രൂപ പിഴയടയ്ക്കാൻ നിര്ദേശിച്ച് രന്യ റാവുവിന് ഡിആർഐ ചൊവ്വാഴ്ച നോട്ടീസ് നൽകി. 127.3 കിലോഗ്രാം സ്വർണം കടത്തിയതിന് കന്നഡ നടിക്ക് ഡിആർഐ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡിആർഐ കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചുപിടിക്കണം. മാർച്ച് നാലിനാണ് ബെംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡിആർഐ സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും രന്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. കര്ണാടകയിലെ ഡിജിപി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ രാമചന്ദ്രറാവുവിന്റെ മകളാണ് രന്യ റാവു. പൊലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധന മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവര് പിടിയിലാവുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് 127.3 കിലോഗ്രാം സ്വര്ണം കടത്തിയതായി ഡിആർഐ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജയിലിലെത്തിയ ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രന്യയ്ക്കും മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടേണ്ടിവരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാം പ്രതിയായ തരുൺ രാജു 67.6 കിലോഗ്രാം സ്വർണം കടത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തരുൺ രാജുവിന് ഡിആർഐ 62 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പ്രതികളായ സാഹിൽ ജെയിൻ, ഭരത് ജെയിൻ എന്നിവർ 63.61 കിലോഗ്രാം സ്വർണം വീതം കടത്തിയതിന് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഭരത് ജെയിൻ, സാഹിൽ ജെയിൻ എന്നിവർക്ക് 53 കോടി രൂപ വീതം പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം, പ്രതികൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ തുടരും.
1974- ലെ കോഫെപോസ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില് നേരത്തെ രന്യയ്ക്ക് ഒരുവര്ഷത്തെ തടവ് വിധിച്ചിരുന്നു. ഡിആര്ഐയുടെ കീഴിലുള്ള ഉപദേശക ബോർഡ് കോഫെപോസ ചുമത്തിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയില് ചൊവ്വാഴ്ച ഹൈക്കോടതി വാദം കേട്ടിരുന്നു. കേസ് സെപ്റ്റംബർ 11 ലേക്ക് മാറ്റുകയാണുണ്ടായത്.
ALSO READ: കമ്മട്ടം മുതല് യഷിൻ്റെ ടോക്സിക് വരെ; ഇത് വ്യത്യസ്തനായ പൊലീസുകാരനെന്ന് സുദേവ് നായർ
കോഫെപോസ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാന് രന്യ റാവുവിനെ അനുവദിക്കരുതെന്നും ബോർഡ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഡിആർഐ ഈ വിവരം ജയിൽ അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ, ഒരു സ്പെഷ്യല് കോടതി രന്യയ്ക്ക് ജാമ്യം നല്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും കോഫെപോസ ചുമത്തിയതിനാല് അവരെ വിട്ടയച്ചില്ല.