'ഒറ്റ രൂപ ഡോക്‌ടർ...'; മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മുഖമായി മാറി ഡോ. അല്ല രാമശേഷയ്യ, ഇവിടെ ആതുരസേവനം കേവലം തൊഴിലല്ല - DR ALLA RAMASHESHAYYA

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഡോ. അല്ല രാമശേഷയ്യ നേത്രചികിത്സയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്നത് അഞ്ച് രൂപ മാത്രം. കൺസൾട്ടൻസി ഫീസായി ഒരു രൂപയും.

Dr Alla Rameshayya (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2025 at 6:06 PM IST

വിജയവാഡ: ആതുരസേവനം മഹത്തായ ഒരു ശുശ്രൂഷയും ദൗത്യവുമാണ്. രോഗം വരുമ്പോഴെല്ലാം, ഡോക്‌ടർ തങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആളുകൾ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഓടുന്നത് ആതുരസേവനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇന്ന്, വൈദ്യശാസ്ത്രം പലർക്കും ബിസിനസായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ പനിക്ക് പോലും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ആശുപത്രികൾ ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു രൂപ മാത്രം ഫീസ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തനാവുകയാണ് ഡോ. അല്ല രാമശേഷയ്യ.

"ഒരു രൂപ ഡോക്‌ടർ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം കാലങ്ങളായി ആളുകൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിലാണ് മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 80 വയസുള്ള രാമശേഷയ്യ ഇപ്പോഴും വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനം ആരംഭിച്ചപ്പോഴുള്ള അതേ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുഡിവാഡയ്ക്കടുത്തുള്ള തമിരിഷയാണ് സ്വദേശം. ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഇദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ദരിദ്രരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസിലാക്കിയാണ് വളർന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ തൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളുമായി രാമശേഷയ്യ പങ്കിടുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദയാശീലത്തെ അമ്മ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

ഈ പ്രോത്സാഹനം ജീവിതത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനം എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ദരിദ്രരെ സേവിക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ രാമശേഷയ്യ തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ യാത്രയേയും നയിച്ചത്.

ഗുണ്ടൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, രാമശേഷയ്യ 1969-ൽ എടി അഗ്രഹാരത്തിൽ പ്രാക്‌ടീസ് ആരംഭിച്ചു. കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുപകരം, രോഗികൾക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ള തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിനിക്കിന് പുറത്ത് ഒരു പെട്ടി സൂക്ഷിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആ പണം വിനിയോഗിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ, നേത്രചികിത്സയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ ഈടാക്കി, ഇന്ന് കൺസൾട്ടൻസി ഫീസായി ഒരു രൂപ മാത്രം ഈടാക്കി സേവനം തുടരുന്നു.

വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വച്ച് രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചു. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, വിജയവാഡയിലെ ഓട്ടോനഗർ റോഡിൽ അമരാവതി നേത്ര ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചു. ആശുപത്രി സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനകൾ നടത്തുക മാത്രമല്ല, സൗജന്യ ശസ്ത്രക്രിയകളും നടത്തിവരുന്നു. ദരിദ്രരോടൊപ്പം എപ്പോഴും നിൽക്കണമെന്ന അമ്മയുടെ ഉപദേശം പിന്തുടർന്ന്, മിതമായ ഫീസ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം സേവനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. രോഗികളെ സ്‌നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും കേൾക്കുന്നു, ആവശ്യക്കാർക്ക് വസ്ത്രങ്ങളും പാദരക്ഷകളും നൽകി അവരെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിവയൊക്കെയും ചെയ്‌തുപോരുന്നു ഈ ഡേക്‌ടർ.

"അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും നിസ്വാർഥ സേവനവും കാരണം ആളുകൾ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ എത്തുന്നു" വിജയവാഡയിൽ നിന്നുള്ള പാർവതി പറഞ്ഞു.

മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞതുപോലെ, "സർവേന്ദ്രിയണം നയനം പ്രധാനം" - എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കണ്ണുകളാണ്. ഡോ രാമശേഷയ്യ പലർക്കും കാഴ്‌ച നല്‍കി കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം വീശുകയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനായി, അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മരണശേഷം തൻ്റെ ശരീരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ദാനം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ഒരുക്കമാണ്.

ഡോ. അല്ല രാമശേഷയ്യ, വൈദ്യശാസ്ത്രം വെറുമൊരു തൊഴിലല്ലെന്നും സേവനമാണെന്നും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രൂപ മാത്രം ഈടാക്കുകയും അതിരുകളില്ലാത്ത പരിചരണം നൽകുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ട്, ദരിദ്രർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ ദീപസ്‌തംഭമായും ഡോക്‌ടർമാർക്ക് മാതൃകയായും രാമശേഷയ്യ നിലകൊള്ളുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

