സ്‌ത്രീധനം കുറഞ്ഞുപോയി; യുവതിയെ തീകൊളുത്തി കൊന്ന് ഭർത്താവും അമ്മയും, അരുംകൊല മകന്‍റെ കണ്‍മുന്നില്‍ - DOWRY DEATH IN NOIDA

36 ലക്ഷം രൂപ സ്ത്രീധനം നൽകിയില്ലെന്നതാണ് യുവതിയെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീധന തുക കുറഞ്ഞുപോയതിനെ ചൊല്ലി ഭർതൃ വീട്ടുകാർ യുവതിയെ മർദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

Representative Image (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 24, 2025 at 8:00 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: സ്ത്രീധനം നല്‍കിയത് മതിയായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഭർത്താവും ഭർതൃമാതാവും ചേർന്ന് യുവതിയെ തീകൊളുത്തി കൊന്നു. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ കസ്‌ന പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ സിർസ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. 36 ലക്ഷം രൂപ സ്ത്രീധനം നൽകിയില്ലെന്നതാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിവാഹ സമയത്ത് നൽകിയ സ്ത്രീധന തുക കുറഞ്ഞുപോയതിനെ ചൊല്ലി ഭർതൃ വീട്ടുകാർ യുവതിയെ മർദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

യുവതിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മകൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിലെ ഏക ദൃക്‌സാക്ഷി കൂടിയാണ് ആറു വയസുകാരനായ മകൻ. "അവർ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തോ ഒഴിച്ചു, മർദിച്ചു, ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തീകൊളുത്തി" മകൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൻ്റേതെന്ന പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മൂത്ത സഹോദരി കാഞ്ചനാണ് വീഡിയോ പകർത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 36 ലക്ഷം രൂപ സ്ത്രീധനം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് തന്‍റെ ഇളയ സഹോദരിയെ ഭർത്താവും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് കാഞ്ചൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"എൻ്റെ സഹോദരിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. അവർ അവളുടെ കഴുത്തിലും തലയിലും അടിച്ചു. അവളുടെ ഭർത്താവായ വിപിനെ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ഭർതൃവീട്ടുകാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ മേൽ ആസിഡ് വരെ ഒഴിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ എന്നെയും മർദിച്ചു," കാഞ്ചൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ ഒരു യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സഫ്‌ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ച് ഫോർട്ടിസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ സഫ്‌ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിലും യുവതി മരിച്ചിരുന്നു." ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ അഡിഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ (എഡിസിപി) സുധീർ കുമാർ പറഞ്ഞു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തിയതായി അഡിഷണൽ ഡിസിപി പറഞ്ഞു.

കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് വിപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായും ഉടൻ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

