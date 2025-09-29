ട്രംപ് ഭൂതം, വധിക്കാൻ ത്രിശൂലമേന്തി ദുർഗാ ദേവി; ദുർഗാ പൂജയില് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി ട്രംപിൻ്റെ ഭൂത രൂപം.
Published : September 29, 2025 at 4:04 PM IST
കൊല്ക്കത്ത : ബെർഹാംപൂരിലെ ഖഗ്ര ശ്മശാനത്തിൽ നടന്ന ദുർഗാ പൂജയിലെ ഭൂത രൂപത്തെ കണ്ട് എല്ലാവരും തെല്ലൊന്ന് അതിശയിച്ചു. കണ്ടവർ കണ്ടവർ ഭൂതത്തിന്റെ വിശേഷം കാണാത്തവരോട് പറഞ്ഞു. പൂജയിലെ ഭൂതത്തെ കാണാൻ ജനസാഗരം ഒഴുകിയെത്തി.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ആണ് ബെർഹാംപൂരിലെ പൂജയിലെ ഭൂത രൂപം. പഞ്ചമി മുതൽ ഭൂതത്തിൻ്റെ രൂപത്തില് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ട്രംപിനെ കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇങ്ങോട്ടെത്തിയത്. വാര്ത്ത പ്രചരിച്ചതോടെ ഷഷ്ഠി രാവിലെ മുതൽ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു.
ട്രംപിനെ യോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് കാണാനെത്തിയവരില് ഏറെപേരുടെയും പക്ഷം. സന്ദര്ശകർ കൂടിയതോടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പിന്നിലെ ആശയം ചര്ച്ചാ വിഷയവുമായി. ട്രംപിൻ്റെ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ വികാരങ്ങള് മുന്നിര്ത്തിയാണ് ട്രംപിനെ ഒരു ഭൂതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട് സംഘാടകരും രംഗത്തെത്തി. ട്രംപിനെ ദുർഗാ ദേവി കൊല്ലുന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ആശയമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്ല്യ പരിഗണന നല്കുന്ന ഐക്യത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ താരിഫ് വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് ഇന്ത്യയോട് വിവേചനപരമായ അധികാരം കാട്ടി. തുടര്ന്നാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഭൂതവേഷം കെട്ടിച്ച് പ്രകടമാക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 60 വര്ഷത്തിനിടയില് ആദ്യമായാണ് മുർഷിബാദിലെ ഖഗ്ര ഘട്ട് ശ്മാശാന കമ്മിറ്റി പൂജ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒരു ആഡംബരവും ഇല്ലാതെയാണ് പൂജ നടത്തുന്നത്.
പൂജ കാണാൻ ജനസാഗരം
പൂജ കാണാൻ എന്തിത്ര ജനക്കൂട്ടം? സ്വാഭാവികമായും ഈ ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസിൽ ഉയരും. മണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. കാരണം ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഒരു രാക്ഷസൻ്റേതല്ല, മറിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ രാക്ഷസ രൂപമാണ്.
ചാമുണ്ഡിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ദുർഗാ ദേവി കൈയിൽ ഒരു ത്രിശൂലവുമായി കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടത്തെ പ്രദര്ശനം. പുറകിലായി ദേവന്മാരുടെ സൈന്യാധിപനായ കാർത്തിക്, ട്രംപിൻ്റെ രൂപത്തിലള്ള രാക്ഷസനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വില്ലുമായി നിൽക്കുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മുഖത്ത് നിരാശയും പരിഭ്രാന്തിയും കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകല്പ്പന.
പൂജാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസ്താവന
സംഘാടകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ സുഹൃത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വഞ്ചിച്ചു. ട്രംപിന് ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദം പല രീതിയിലും ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യന് എണ്ണ കരാറിന് ശേഷം ട്രംപ് ഇടഞ്ഞു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 2.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 50.5 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചു.
മുർഷിദാബാദിലെ പ്രശസ്ത കരകൗശലക്കാരിലെ ഒരാളായ ജാമിനി പാലിൻ്റെ മകൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അസിം പാൽ നിർമിച്ച ഈ പ്രതിമ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണ്. രാക്ഷസ രൂപത്തിലുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ ബെർഹാംപൂരിലും മുർഷിദാബാദിലും ഒരുപോലെ പ്രശസ്തമാണ്.
