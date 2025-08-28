ETV Bharat / bharat

ട്രംപിന്‍റെ അധിക തീരുവ മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യ; കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ നീക്കം, പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ജപ്പാനിലേക്ക് - NARENDRA MODI VISITS JAPAN

ജപ്പാനിലേക്കുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഓഗസ്‌റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ മോദി ചൈനയിലെ ടിയാൻജിൻ സന്ദർശിക്കും.

DONALD TRUMP US TARIFF OVER INDIA US INDIA TRADE NARENDRA MODI
PM Narendra Modi (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 8:31 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക തീരുവ മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യ. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളായും വ്യവസായികളുമായും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തും. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മാറി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യ ശ്രമം തുടരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് 50% ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 27) മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. കൂടുതൽ ചർച്ചകളും മറ്റും നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി കൂട്ടാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് രാജ്യമെന്നും മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ഹർഷ് വർദ്ധൻ ഷിംഗ്ള പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഇന്ത്യയെയും ജിഡിപി വളർച്ചയെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. വസ്‌ത്രങ്ങൾ, രാസവസ്‌തുക്കൾ, കൃഷി, സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, തുകൽ, പാദരക്ഷകൾ, കരകൗശല വസ്‌തുക്കൾ, ഫർണിച്ചർ, പരവതാനികൾ എന്നീ മേഖലകളെ സാരമായി താരിഫ് ബാധിക്കും. വജ്ര പോളിഷിങ്‌, ചെമ്മീൻ, ഗാർഹിക തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകൾ യുഎസ് വ്യാപാരത്തെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ വിൽപ്പന കുറയുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറഞ്ഞു.

മോദി ഇന്ന് ജപ്പാനിലേയ്‌ക്ക്: ജപ്പാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന 15-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടി, ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌സിഒ) ഉച്ചകോടി എന്നിവയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനം.

ജപ്പാനിലേക്കുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഓഗസ്‌റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ മോദി ചൈനയിലെ ടിയാൻജിൻ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവയെ കുറിച്ചും മറ്റ് വാണിജ്യ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും. അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിപണി കണ്ടെത്താനാണ് സർക്കാർ നീക്കം.

പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ മോദിയുടെ എട്ടാമത്തെ ജപ്പാന്‍ സന്ദര്‍ശനമാണിത്. ഓഗസ്‌റ്റ് 29-30 തീയതികളിൽ ജപ്പാനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗെരു ഇഷിബയുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക തന്ത്രപരവും ആഗോളവുമായ പങ്കാളിത്തം മോദിയും ഷിഗെരു ഇഷിബയും അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, സാങ്കേതിക വിദ്യ , നവീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുകയും നിര്‍ണായക കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീര്‍ഘകാല സൗഹൃദബന്ധം ഈ സന്ദര്‍ശനത്തോടെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും.

Also Read: സ്വര്‍ണവും തുണിത്തരങ്ങളും മുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വരെ അപകടത്തില്‍... ട്രംപിൻ്റെ 50% തീരുവ പ്രാബല്യത്തില്‍, തിരിച്ചടി നേരിട്ട് ഇന്ത്യൻ വിപണി

ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക തീരുവ മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യ. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളായും വ്യവസായികളുമായും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തും. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മാറി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യ ശ്രമം തുടരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് 50% ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 27) മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. കൂടുതൽ ചർച്ചകളും മറ്റും നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി കൂട്ടാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് രാജ്യമെന്നും മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ഹർഷ് വർദ്ധൻ ഷിംഗ്ള പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഇന്ത്യയെയും ജിഡിപി വളർച്ചയെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. വസ്‌ത്രങ്ങൾ, രാസവസ്‌തുക്കൾ, കൃഷി, സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, തുകൽ, പാദരക്ഷകൾ, കരകൗശല വസ്‌തുക്കൾ, ഫർണിച്ചർ, പരവതാനികൾ എന്നീ മേഖലകളെ സാരമായി താരിഫ് ബാധിക്കും. വജ്ര പോളിഷിങ്‌, ചെമ്മീൻ, ഗാർഹിക തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകൾ യുഎസ് വ്യാപാരത്തെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ വിൽപ്പന കുറയുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറഞ്ഞു.

മോദി ഇന്ന് ജപ്പാനിലേയ്‌ക്ക്: ജപ്പാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന 15-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടി, ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌സിഒ) ഉച്ചകോടി എന്നിവയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനം.

ജപ്പാനിലേക്കുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഓഗസ്‌റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ മോദി ചൈനയിലെ ടിയാൻജിൻ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവയെ കുറിച്ചും മറ്റ് വാണിജ്യ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും. അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിപണി കണ്ടെത്താനാണ് സർക്കാർ നീക്കം.

പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ മോദിയുടെ എട്ടാമത്തെ ജപ്പാന്‍ സന്ദര്‍ശനമാണിത്. ഓഗസ്‌റ്റ് 29-30 തീയതികളിൽ ജപ്പാനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗെരു ഇഷിബയുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക തന്ത്രപരവും ആഗോളവുമായ പങ്കാളിത്തം മോദിയും ഷിഗെരു ഇഷിബയും അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, സാങ്കേതിക വിദ്യ , നവീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുകയും നിര്‍ണായക കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീര്‍ഘകാല സൗഹൃദബന്ധം ഈ സന്ദര്‍ശനത്തോടെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും.

Also Read: സ്വര്‍ണവും തുണിത്തരങ്ങളും മുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വരെ അപകടത്തില്‍... ട്രംപിൻ്റെ 50% തീരുവ പ്രാബല്യത്തില്‍, തിരിച്ചടി നേരിട്ട് ഇന്ത്യൻ വിപണി

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMPUS TARIFF OVER INDIAUS INDIA TRADENARENDRA MODINARENDRA MODI VISITS JAPAN

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.