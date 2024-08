ETV Bharat / bharat

ആട്ടിപ്പായിച്ചിട്ടും പോകാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല; യജമാനന്‍ മരിച്ചതറിയാതെ ആശുപത്രി വാര്‍ഡിന് പുറത്ത് കാവല്‍ നിന്നത് 15 ദിവസം - DOG AT HOSPITAL AFTER OWNER DEATH

By ETV Bharat Kerala Team

Dog Refuses To Leave Hospital After Its Owner's Death ( ETV Bharat )