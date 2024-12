ETV Bharat / bharat

ക്ഷേത്രം പോത്തിനെച്ചൊല്ലി തമ്മില്‍തല്ലി കർണാടകയിലെ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങള്‍; തർക്കം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ - ROW BETWEEN VILLAGES OVER BUFFALO

The buffalo dedicated to the village goddess has become centre of a dispute between villagers in Karnataka ( ETV Bharat )