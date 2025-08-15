ETV Bharat / bharat

കൂട്ടക്കുഴിമാടം കേസ്; നിയമപരമായി മുന്നോട്ടുപോകും, ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ

ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കേസിൻ്റെ പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Karnataka politics DK Shivakumar statement Dharmasthala SIT probe BJP vs Congress
Karnataka Deputy CM DK Shivakumar (File ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 5:58 PM IST

ബെംഗളൂരു: ധർമസ്ഥലയിലെ 'കൂട്ടക്കുഴിമാടം' കേസിനെത്തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ ഓൺലൈൻ അപകീർത്തി പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. ഇതൊരു മതപരമായ വിഷയമായി കാണുന്നില്ലെന്നും നിയമപരമായും നീതിയുക്തമായും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കേസിൻ്റെ പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ശിവകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വെളിപ്പെടാൻ ഇനിയുമേറെ കാര്യങ്ങൾ

ധർമസ്ഥല ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമുള്ള വനത്തിൽ യുവതികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടമായി കുഴിച്ചുമൂടിയെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്‌ഐടി) അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടിയതെന്ന് പരാതിക്കാരൻ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 14-15 സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തുനിന്നു മാത്രമാണ് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ആരുടെ ഭീഷണിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ബിജെപി

ധർമസ്ഥലയിലെ കേസിൻ്റെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കർണാടക ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ പരാതിക്കാരൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ബി വൈ വിജയേന്ദ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരാണ് ഈ വ്യക്തി, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ധർമസ്ഥല ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിജയേന്ദ്ര ആരോപിച്ചു. ഇത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തർ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂട്യൂബർമാർക്കെതിരെയും ക്ഷേത്രം ഭരിക്കുന്ന ഹെഗ്ഡെ കുടുംബത്തിനെതിരെയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ വി സുനിൽകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'അപകീർത്തി പരാമർശം അനുവദിക്കില്ല'

അപകീർത്തികരമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. "ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറയും. എന്നാൽ, വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ ആരെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. ആരെങ്കിലും തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കും. നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. ആരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരാൾ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സെക്ഷൻ 164എ പ്രകാരം മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാരിന് നിശബ്ദമായിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എസ്‌ഐടി അന്വേഷണം പക്ഷപാതപരമാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഡി കെ ശിവകുമാർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഈ കേസ് കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

