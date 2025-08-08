ഡെറാഡൂണ്: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ധരാലിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്തത്തിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവിട്ട് ഐഎസ്ആർഒ. നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെൻ്റർ ആണ് ദുരന്തത്തിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ധരാലിയുടെ ചിത്രങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടത്. ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങള്.
ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും പ്രളയവുമുണ്ടായത്. ചില ഗ്രാമങ്ങള് പ്രളയജലത്തിൽ പൂർണമായും ഒലിച്ച് പോയിരുന്നു. ധരാലിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെയും കുന്നിൻ ചെരുവിലെ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ വീടുകളുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ആദ്യം കാണാനാവുന്നത്.
ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള ചെളിനിറഞ്ഞ ഗ്രാമമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാണ്. ചെളി നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ധരാലി ഗ്രാമം. എക്സിലൂടെയാണ് ഐഎസ്ആർഒ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചത്.
Satellite Insights Aiding Rescue & Relief Ops— ISRO (@isro) August 7, 2025
ISRO/NRSC used Cartosat-2S data to assess the devastating Aug 5 flash flood in Dharali & Harsil, Uttarakhand.
High-res imagery reveals submerged buildings, debris spread (~20ha), & altered river paths, vital for rescue teams on… pic.twitter.com/ZK0u50NnYF
ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും തീവ്രതയും സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണാമെന്നും ഐഎസ്ആർഒ കുറിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കാർട്ടോസാറ്റ്-2S ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വളരെ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള ചിത്രങ്ങളാണിവ. പ്രീ-ഇവൻ്റ് ഡാറ്റയുടേതാണ് (ജൂൺ 13, 2024) ആദ്യമുള്ള ഉപഗ്രഹചിത്രമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ
(i) മനുഷ്യജീവിതത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. വീതിയേറിയ നീർച്ചാലുകള് രൂപപ്പെട്ട് നദിയുടെ രൂപഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി.
(ii) ഖീർഗഡ് & ഭാഗീരഥി നദിയുടെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് (~20 ഹെക്ടർ വിസ്തീർണം, ~750 മീ X ~450 മീ), ഫാൻ ആകൃതിയിൽ അവശിഷ്ടങ്ങള് അടിഞ്ഞ് കൂടി.
(iii) വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത മേഖലയിലെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള് ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
(iv) ധരാലി ഗ്രാമത്തിലെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ചെളി/അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്തേക്ക് ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ദുരന്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു.
ധരാലി ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റര് മുകളിലായി സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 6700 മീറ്റര് ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശത്ത് അടിഞ്ഞ് കൂടിയിരുന്ന വന്തോതിലുള്ള മഞ്ഞുപാളി നിക്ഷേപം പൊട്ടി അവശിഷ്ടങ്ങളും വഹിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുക ആയിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
മേഘങ്ങളില് വലിയ തോതില് സാന്ദ്രീകരണം സംഭവിക്കുകയും താപനിലയിലും കാലാവസ്ഥയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി അവ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പെയ്ത് ഒഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത്. സാധാരണ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില് മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാകും കനത്ത മഴയുണ്ടാവുക.
