ETV Bharat / bharat

ചുവരെഴുതും, മോഡലാകും, മുഖ്യമന്ത്രിയുമാകും ഫഡ്‌നാവിസ്..; ഇത് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്‍റെ കഥ

DEVENDRA FADNAVIS JOURNEY FROM CORPORATOR TO THREE TIME CHIEF MINISTER ( ETV Bharat )