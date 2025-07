ETV Bharat / bharat

വികസന നയതന്ത്രം; മൊയ്‌സുവിന് കീഴില്‍ ഇന്ത്യ-മാലിദ്വീപ് ബന്ധം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനയുമായി പദ്ധതികള്‍ - MALDIVES RELATIONS UNDER MUIZZU

File - Prime Minister Narendra Modi (right) with Maldives President Mohamed Muizzu ( IANS )

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ദ്വീപസമൂഹം സന്ദര്‍ശിക്കാനായുള്ള മാലിദ്വീപ് സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഇത് അനുഭാവപൂര്‍വം പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന മാധ്യമറിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുത്ത്താലിബിന്‍റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍. മാലിദ്വീപിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ജൂലൈ 26ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി മാലിദ്വീപ് സന്ദര്‍ശനത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊന്ന്. ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില്‍ മൊയ്‌സുവിന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റ് പദത്തിലുള്ള മോദിയുടെ ആദ്യ മാലിദ്വീപ് സന്ദര്‍ശനമാകുമിത്.

ജൂലൈ 2ന് ഹനിമാധൂ വിമാനത്താവളത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനമുണ്ടാകുമെന്നും ചടങ്ങില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംബന്ധിക്കുമെന്നും എഡിഷന്‍.എംവിന്യൂസ് എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയതു.

വടക്കന്‍ ഹാധാലു പവിഴ ദ്വീപില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 1360 ലക്ഷം ഡോളര്‍ ചെലവിട്ട് നിര്‍മ്മിച്ച ഹാനിമാധൂ വിമാനത്താവളം അവികസിതമായ വടക്കന്‍ പവിഴ ദ്വീപു സമൂഹങ്ങളുടെ പുറംലോകുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ വിശാലമാക്കും. ഇതോടെ തലസ്ഥാനത്തിനുമപ്പുറം ഇവരുടെ വിനോദസഞ്ചാരമേഖല വിപുലപ്പെടും. ദക്ഷിണേഷ്യ, ദക്ഷിണ പൂര്‍വേഷ്യ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ചരക്ക് കടത്തല്‍ കേന്ദ്രമായി കൂടി മാറാന്‍ ഇതിന് ശേഷിയുണ്ട്.

ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ തന്ത്രങ്ങള്‍, പ്രാദേശിക ഐക്യം, സുസ്ഥിര വളര്‍ച്ച തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില്‍ മാലിദ്വീപുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വികസന സഹകരണം സന്നിഗ്ദ്ധഘട്ടത്തിലാണ്. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഈ ദ്വീപസമൂഹത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഹനിമാധൂ വിമാനത്താവള പദ്ധതിയും തിലമാലെ പാലവും. പ്രസിഡന്‍റ് മുഹമ്മദ് മൊയ്‌സുവിന് കീഴില്‍ ഇന്ത്യ-മാലിദ്വീപ് ബന്ധത്തില്‍ ഇവയ്ക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യ ഔട്ട് നിലപാട് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ ദൈര്‍ഘ്യമള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കുമോയെന്ന ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

മാലിദ്വീപിന്‍റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്‌തനായ വികസന പങ്കാളിയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകമായി ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2018 മുതല്‍ ഇന്ത്യ 250 കോടി ഡോളറിന്‍റെ വികസന സഹായത്തിനും കരാറായി. ഇത് സഹായമായും പലിശയിളവുള്ള വായ്‌പ ആയും ആണ്. സഹായങ്ങള്‍ കേവലം പണത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ശേഷി വികസനം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിര്‍മിതി, ആരോഗ്യ സഹകരണം, ദുരന്ത നിവാരണം, കാലാവസ്ഥ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നു.

മാലിദ്വീപുകളിലെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ദ്വീപുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് റോഡുകള്‍, പാലങ്ങള്‍, തുറമുഖങ്ങള്‍, വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ എന്നിവ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ സഹായിക്കുന്നു. പവിഴദ്വീപുകളില്‍ ആശുപത്രി നിര്‍മാണം, അര്‍ബുദ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ നിര്‍മ്മിക്കാനും ഇന്ത്യ സഹായിക്കുന്നു. സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികള്‍, ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്‍റുകള്‍, തീരസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഇന്ത്യ പണം നല്‍കി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍, മാലിദ്വീപ് പ്രൊഫഷണലുകളെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സഹകരണ പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ പരിശീലനങ്ങള്‍, സാങ്കേതിക സഹായം തുടങ്ങിയവയും നല്‍കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ അയല്‍ക്കാര്‍ ആദ്യം, പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും വളര്‍ച്ചയും അഥവാ സാഗര്‍(Securit and gowth for All in the Region) തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര സമീപനമാണ് ഇവയെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചെറിയ അയല്‍രാജ്യങ്ങളെ സമഗ്രവളര്‍ച്ചയും പങ്കാളിത്ത സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നടപടികളാണിത്.

ഇന്ത്യയുടെ വികസന സഹായങ്ങള്‍ കേവലം പരോപകരം മാത്രമല്ല. ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്ര മേഖലയില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സ്വാധീനം തടയുക എന്നതും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അതേസമയം ചൈന മാലിദ്വീപില്‍ ബെല്‍റ്റ് ആന്‍ഡ് റോഡ് പദ്ധതിയിലൂടെ സജീവമാകുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതികള്‍ സുതാര്യവും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തും പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസൃതവുമാണ്.

തിലമാലെയിലും ഹനിമാധൂവിലുമുള്ള വികസനങ്ങള്‍ ശുഭകരമാണെന്നാണ് മനോഹര്‍ പരീക്കര്‍ പ്രതിരോധ പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് ഫെലോയും മള്‍ട്ടി പാര്‍ട്ടി ഡെമോക്രസി ഇന്‍ മാലിദ്വീവ്‌സ് ആന്‍ഡ് ദ എമര്‍ജിങ് സെക്യുരിറ്റി എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റ് ഇന്‍ ദ ഇന്ത്യന്‍ ഓഷ്യന്‍ റീജീയണ്‍ എന്ന പുസ്‌തകത്തിന്‍റെ രചയിതാവുമായ ആനന്ദ് കുാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതികള്‍ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിനര്‍ത്ഥമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു നല്ല വികസനമാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശുഭകരമാകും ഇന്ത്യ മാലിദ്വീപ് ബന്ധം ശരിയായ ദിശയിലാകുമന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇത് നല്‍കുന്നതെന്നും കുമാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യ-മാലിദ്വീപ് വികസന സഹകരണത്തില്‍ തന്ത്രപരമായ ആഴമുണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് താലിമാലെ പാലം പദ്ധതിയും ഹനിമാധൂ വിമാനത്താവളപദ്ധതിയു. അതേസമയം മൊയ്‌സുവിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ മാറ്റങ്ങള്‍ ചില ഉരസലുകളുണ്ടാക്കി. അതേസമയം ഇരുരാജ്യങ്ങളും നയതന്ത്രപരമായ പക്വത കാട്ടി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചു. മാലിദ്വീപ് ഈ പദ്ധതികള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതിലൂടെ കേവലമൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നാഴികകല്ല് പിന്നിടുകയല്ല അവര്‍ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് തികച്ചും നയതന്ത്രപരമായ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് കൂടിയാണ് നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാദേശിക നയതന്ത്രത്തിന്‍റെ ആണിക്കല്ലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാലിദ്വീപ് വികസന പിന്തുണ. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന, മികച്ച ഒരു പങ്കാളിയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന കാര്യം അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ.