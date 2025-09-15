ഡൽഹിയിൽ വാഹനാപകടം; ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ദാരുണാന്ത്യം, മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (ഡിഇഎ) നവജ്യോതാണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യക്കും പരിക്ക്. ഡൽഹിയിലെ റിങ് റോഡിൽ ഇന്നലെയാണ് ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.
Published : September 15, 2025 at 10:51 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് റോഡ് അപകടത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം. ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (ഡിഇഎ) നവജ്യോത് സിങാണ് ഡൽഹിയിലെ റിങ് റോഡിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ (സെപ്റ്റംബര് 15) വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നവജ്യോത് സിങിൻ്റെ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ ബിഎംഡബ്ല്യൂ കാറിടിച്ചാണ് അപകടം. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യയുൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ധൗള കുവാൻ-ഡൽഹി കാന്ത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ മെട്രോ പില്ലർ നമ്പർ 67ന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. റോഡിൽ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടെന്ന അറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. റോഡിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു കാറും റോഡ് ഡിവൈഡറിന് സമീപം മോട്ടോർ ബൈക്കും അപകടത്തിൽപെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേയാണ് നവജ്യോതും ഭാര്യയും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ കാർ ഇടിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാർ ഓടിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നുവെന്നും മോട്ടോർ ബൈക്കിന് പിന്നിലേയ്ക്ക് കാറ് ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നത് നവജ്യോത് സിങാണെന്നും ഭാര്യ പിൻസീറ്റിലായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും പരിക്കേറ്റതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചവർ ഗുരുഗ്രാം നിവാസികളാണെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
#WATCH | Dhaula Kuan BMW accident | Visuals of the BMW car, which collided with a motorcycle near the Metro pillar number 67, Dhaula Kuan. Of the couple riding the motorcycle, the husband died, and the wife sustained the injuries.— ANI (@ANI) September 14, 2025
The vehicles have been seized, and legal action… https://t.co/IXRw6BFxjT pic.twitter.com/wXGviBN894
"അപകടത്തിൽപെട്ട കാറും ബൈക്കും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടസ്ഥലം അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുകയും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തുവെന്ന്" മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽപെട്ട വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയും ഹരിനഗർ നിവാസിയുമാണ് വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നവ്ജ്യോത് സിങ്ങെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ALSO READ: ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ താരം; സ്റ്റാലിനെ പുകഴ്ത്തി രജനീകാന്ത്