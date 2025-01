ETV Bharat / bharat

ഡല്‍ഹിയില്‍ കനത്ത മൂടല്‍ മഞ്ഞ്, വ്യോമ, റെയില്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു - DENSE FOG GRIPS DELHI AGAIN

Vehicles ply amid low visibility due to dense fog at ITO on a cold winter morning, in New Delhi ( ANI )