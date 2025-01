ETV Bharat / bharat

തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ്, ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ സര്‍വീസുകള്‍ തടസപ്പെട്ടു - DENSE FOG BLANKETS NORTH INDIA

Dense fog covers the Indira Gandhi International Airport on a cold winter morning, in New Delhi ( ANI )