ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി എബിവിപി; മൂന്ന് സുപ്രധാന സീറ്റുകളിൽ വിജയം
പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച എബിവിപി സ്ഥാനാർഥി ആര്യൻ മാൻ 1500 വോട്ടുകൾക്കാണ് എൻഎസ്യുഐ സ്ഥാനാർഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
Published : September 19, 2025 at 6:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ (ഡിയുഎസ്യു) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി എബിവിപി. പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനമുൾപ്പടെ മൂന്ന് സുപ്രധാന സീറ്റുകള് എബിവിപി നേടി. പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച എബിവിപി സ്ഥാനാർഥി ആര്യൻ മാൻ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയുള്ള നാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻഎസ്യുഐ) സ്ഥാനാർഥി ജോസ്ലിൻ നന്ദിത ചൗധരിയെ 1500 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
സർകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ എൻഎസ്യുഐക്കാണ് സ്വാധീനം കൂടുതൽ. എൻഎസ്യുഐയുവിൻ്റെ ആധിപത്യമുള്ള സർവകലാശാലയിലെ എബിവിപിയുടെ ഈ വിജയം വിദ്യർഥികൾക്കിടയിൽ എബിവിപിയുടെ സ്വാധീനം വർധിച്ചു വരുന്ന സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്. ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ അമിത് ഷാ എക്സിൽ വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में @ABVPVoice की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई।— Amit Shah (@AmitShah) September 19, 2025
यह जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और अधिक गति मिलेगी। pic.twitter.com/Cm3KzqoTow
ഇടതുപക്ഷ യുവജന പാർട്ടിയായ എസ്എഫ്ഐയും ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷനും (എഐഎസ്എ) സഖ്യകക്ഷികളായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ബുദ്ധമത പഠനത്തിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായ ചൗധരിയെ എൻഎസ്യുഐയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, എബിവിപി ലൈബ്രറി സയൻസ് വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള മാനിനെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ കോളജ് ഫോർ വിമൻ വിദ്യാർഥിനി അഞ്ജലിയായിരുന്നു എസ്എഫ്ഐ- എഐഎസ്എ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥി. എബിവിപിയുടെ കുനാൽ ചൗധരി 23,779 വോട്ടുകൾ നേടി എൻഎസ്യുഐയുടെ കബീറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നേടി.
അതുപോലെ, എബിവിപിയുടെ ദീപിക ഝാ സെൻട്രൽ പാനലിൽ ലവ്കുഷ് ഭദാനയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നേടി. മറുവശത്ത്, എൻഎസ്യുഐ സ്ഥാനാർഥി രാഹുൽ ഝാൻസ്ല എബിവിപിയുടെ ഗോവിന്ദ് തൻവാറിനെ 8,792 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി.
വോട്ടെടുപ്പിൽ 39.45 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 35 ശതമാനം അധിക പോളിങാണ് ഇപ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. എബിവിപിയും കോൺഗ്രസ് എൻഎസ്യുഐയും തമ്മിലായിരുന്നു പ്രധാന മത്സരം.
50 അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലായി ഏകദേശം 2.75 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. 195 ബൂത്തുകളുള്ള 52 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. അവിടെ 711 ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ (ഇവിഎം) വിന്യസിച്ചിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിനും വോട്ടെണ്ണലിനും ഇടയിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് 600ലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു, അതിൽ 160 പേർ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറകൾ ധരിച്ചിരുന്നു.
അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകളും സിസിടിവി നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തി. വൃത്തി പ്രകൃതി സൗഹാർദവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് സർവകലാശാല ഇത്തവണ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ലിങ്ഡോ കമ്മിറ്റിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധികാരികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത്.
ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025
വരാൻ പോകുന്ന ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക സ്വാധീനമാകാൻ തീരുമാനിച്ച് ബിജെപി. കോണ്ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹഗത്ബന്ധന്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളെ നേരിടാന് ബിജെപി പൂര്ണമായും സജ്ജമാകുകയാണ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് തവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യം ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി ജെഡിയു സഖ്യത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പോരാടുമെന്നതിന്റെ ശക്തമായ സൂചനകള് ഇതിനോടകം തന്നെ നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. ബിജെപി സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തിരക്കിലാണ്.
