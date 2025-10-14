ETV Bharat / bharat

ഡല്‍ഹി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർഥിനിയ്‌ക്ക് പീഡനം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്

ഇരയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ്.

Representational Image
Published : October 14, 2025 at 11:03 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ (എസ്‌എ‌യു) വിദ്യാർഥിനി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപണം. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഭവത്തിൽ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൊലീസ് പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല.

തിങ്കളാഴ്‌ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ മൈതാൻ ഗർഹി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ നിന്നും വിവരം ലഭിച്ചതായി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (സൗത്ത്) അങ്കിത് ചൗഹാൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയെ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് പൊലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൊലീസ് സംഘം സർവകലാശാല കാമ്പസിലെത്തി ഇരയെ കണ്ടു. നിലവില്‍ ഇരയ്‌ക്ക് കൗൺസിലിങ്‌ നൽകിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ഇരയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വിഷയം ഉചിതമായ സംവേദനക്ഷമതയോടെയും മുൻഗണനയോടെയും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്" ഡിസിപി അങ്കിത് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം അടുത്തിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂരിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ മൊഴി പ്രകാരം ഇര ഒരു സഹപാഠിയുമായി രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പുറത്ത് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ബലാത്സംഗം നടന്നത്. മൂന്ന് പുരുഷന്‍മാര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഹപാഠി അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയെന്നും അതിജീവിതയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി നടത്തിയ പരാമര്‍ശം ഏറെ വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. പെൺകുട്ടികളെ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നു മമത ബാനര്‍ജിയുടെ പ്രതികരണം.

"ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് നിന്നും പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് പഠിക്കാന്‍ വന്നവര്‍ ഹോസ്റ്റലുകളിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാനുള്ള മൗലികാവകാശം അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും രാത്രി വൈകി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

ALSO READ: സ്‌ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജീവനോടെ കത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം; യുവതി അത്യാസന്ന നിലയില്‍, ഭർതൃവീട്ടുകാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

പൊലീസിന് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ചില ലോജിസ്റ്റിക് പരിമിതികളുണ്ട്. ആരാണ് രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ വീടുകൾക്കും പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കാനും കഴിയില്ല" - മമത ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു. സംഭവം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവര്‍ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

