ന്യൂഡൽഹി: 2020ലെ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉമർ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ നവിൻ ചൗള, ഷാലിന്ദർ കൗർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉമർ ഖാലിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ചത്. മുഹമ്മദ് സലീം ഖാൻ, ഷിഫ ഉർ റഹ്മാൻ, അതർ ഖാൻ, മീരാൻ ഹൈദർ, അബ്ദുൽ ഖാലിദ് സെയ്ഫി, ഗുൽഫിഷ ഫാത്തിമ എന്നിവരാണ് ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികൾ.
പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകളിന്മേൽ ജൂലൈ 9നാണ് കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി വച്ചത്. കലാപം ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ ജാമ്യാപേക്ഷകളെ എതിർത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി വിചാരണയില്ലാതെ ഉമർ ഖാലിദും മറ്റ് പ്രതികളും ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെ ഇവർ തടവിൽ തുടരേണ്ടി വരും.
അറസ്റ്റ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിനിടെ
2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കലാപത്തിൻ്റെ 'സൂത്രധാരന്മാർ' എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഉമർ ഖാലിദിനും സംഘത്തിനുമെതിരെ യുഎപിഎയും ഐപിസി വകുപ്പുകളും ചുമത്തി കേസെടുത്തത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും (സിഎഎ) ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനും (എൻആർസി) എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. കലാപത്തിൽ 53 പേർ മരിക്കുകയും 700ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കലാപ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഉമർ ഖാലിദിനെയും സംഘത്തെയും 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, കലാപം, നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരൽ, യുഎപിഎ എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. ഡിസംബർ 23ന് ഡൽഹി കോടതിയുടെ ഉത്തരവുപ്രകാരം ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഖാലിദിനെ ജയിൽ മോചിതനാക്കിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഖാലിദ് പങ്കെടുത്ത വിവിധ യോഗങ്ങളിലാണ് സിഎഎ, എൻആർസി വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായതെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
2020ലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കേസിൽ ഖാലിദിനെയും യുണൈറ്റഡ് എഗെയ്ൻസ്റ്റ് ഹേറ്റ് അംഗം ഖാലിദ് സൈഫിയെയും ഈ മാസം ആദ്യം ഡൽഹിയിലെ കർക്കർദൂമ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് ജയിലിൽ തുടരേണ്ടി വന്നു.
Also Read:- പാര്ട്ടി വരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനം; ബിആർഎസ് നേതാവ് കെ കവിതയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ