ഡൽഹിയിൽ വൻ രക്തചന്ദന വേട്ട: 6 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 10 ടൺ തടി പിടികൂടി; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി: അനധികൃതമായി രക്തചന്ദനം കടത്തുന്നതിനിടെ ഡൽഹി പൊലീസ് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇർഫാൻ, അമിത് സമ്പത്ത് പവാർ എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ആറ് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 10 ടൺ രക്തചന്ദനമാണ് പ്രതികൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്കും മറ്റ് ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അനധികൃതമായി രക്തചന്ദനം കടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഡിസിപി ഹേമന്ത് തിവാരി പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റിൽ തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച രക്തചന്ദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗമാണ് ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ കൈമാറിയത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപറേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഡിസിപി വ്യക്തമാക്കി.
"മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുപ്പതിയിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിനിടെ, മോഷ്ടിച്ച തടികൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി പ്രതികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തചന്ദനം കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ട്രക്കുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതായി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ രക്തചന്ദനത്തടികൾ വാങ്ങി ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ട്രക്കുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രക്തചന്ദനത്തടികളിലൊന്നാണിത്.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് എസ്ടിഎഫും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി തുഗ്ലക്കാബാദിലെ ഗോഡൗണിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഏകദേശം 9,500 കിലോഗ്രാം രക്തചന്ദനത്തടികൾ കണ്ടെടുത്തു. കണ്ടെടുത്ത തടികൾ ഒരു സംഘടിത കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖല വഴി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ ഔഷധ, വാണിജ്യ മൂല്യങ്ങൾ കാരണം വിദേശ വിപണികളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയിലേക്കും ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും, രക്തചന്ദനം കടത്താൻ പ്രതികൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.
കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖലയിലെ മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മുഴുവൻ റാക്കറ്റിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക പാത കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. "മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രക്തചന്ദന മോഷണം, സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള ഗതാഗതം എന്നിവയുമായുള്ള റാക്കറ്റിൻ്റെ ബന്ധം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസുമായി ഞങ്ങൾ ഏകോപനം നടത്തുന്നുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയിൽ, പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫർണിച്ചർ നിർമാണത്തിലും രക്തചന്ദനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ രക്തചന്ദനക്കടത്ത് ഒരു സ്ഥിരം പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കയാണെന്ന് പൊലീസ് ഓഫിസർമാർ പറഞ്ഞു. രക്തചന്ദനം പിടികൂടിയ തുഗ്ലക്കാബാദ് ഇൻ്റർ മോഡൽ ടെർമിനൽ (Tughlakabad Inter Modal Terminal - ടിഎംടി) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്. ട്രക്കുകൾ വഴിയും റെയിൽ മാർഗം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്.
ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് കള്ളക്കടത്തുകാർ തടി ഇവിടെ ഒളിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നത്. ഡൽഹിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു പ്രധാന ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹബ്ബായതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖലയുടെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായി ഈ പ്രദേശം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും സംശയിക്കുന്നു. പിടിച്ചെടുത്ത രക്തചന്ദനം കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കപ്പൽ മാർഗം വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാനായിരുന്നു പ്രതികളുടെ പദ്ധതി.
നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഒരു ടൺ രക്തചന്ദനത്തിന് 60 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മരുന്നുകളിലെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗവും, പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയിലും ജപ്പാനിലുമുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫർണിച്ചർ, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിലുള്ള ആവശ്യകതയും ഇതിൻ്റെ മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുള്ളതിനാൽ (സിഐടിഇഎസ്-ൻ്റെ അപ്പൻഡിക്സ് II) ഇതിൻ്റെ കയറ്റുമതി കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉയർന്ന കമ്പോള മൂല്യം തന്നെയാണ് പ്രതികളെ കള്ളക്കടത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.
പിടികൂടിയ 10 ടൺ തടി അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ റാക്കറ്റിന് വൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, കള്ളക്കടത്തിന് പണം മുടക്കിയ പ്രധാനികളിലേക്കും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം.
