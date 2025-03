ETV Bharat / bharat

മോഷ്‌ടിച്ച മൊബൈലുകൾ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയയ്‌ക്കും; അന്താരാഷ്‌ട്ര റാക്കറ്റിലെ പ്രധാനി പിടിയിൽ - MOBILE SMUGGLING RACKET

The Delhi Police Crime Branch team has busted an international racket that sends stolen mobiles from Delhi-NCR to Bangladesh and Nepal (Etv Bharat) ( ETV Bharat )