ന്യൂഡല്ഹി: അപകടനിലയും കടന്ന് യമുന നദി ഒഴുകാന് തുടങ്ങിയതോടെ നഗരം ഏത് നിമിഷവും പ്രളയത്തില് അകപ്പെടാവുന്ന സ്ഥിതിയിലായി. ഡല്ഹി ജലബോര്ഡ് പുറത്ത് വിട്ട മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കുള്ള സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് 204.50 മീറ്ററാണ്. പഴയ റെയില്വേ പാലത്തിലെ ജലനിരപ്പ് 204.88 മീറ്ററും.
താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് വെള്ളം കയറുമെന്ന സൂചനയാണ് ഈ കണക്കുകള് നല്കുന്നത്.
ഹിമാചല് പ്രദേശിലെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെയും കുന്നുകളില് പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ വന്തോതിലാണ് ഹാത്തിനി കുണ്ട് അണക്കെട്ട് വഴി യമുനയിലെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ഇത്തരത്തില് 65.206 ലക്ഷം ക്യുസെക്സ് വെള്ളം യമുനയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വെള്ളം യമുനയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അണക്കെട്ടില് നിന്ന് പുറത്ത് വിടുന്ന വെള്ളം 48 മുതല് അന്പത് മണിക്കൂര് വരെയെടുത്താണ് ഡല്ഹിയിലെത്തുന്നത്.
അധികാരികള് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകള് സംഭവത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഡല്ഹി ജലവിഭവ ബോര്ഡും ജലസേചന വിഭാഗവും നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണ്.
താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളായ മജ്നു കാ തില്ല, യമുന ബസാര്, രാജ്ഘട്ട്, കശ്മീരി ഗേറ്റ്, ഐടിഒ തുടങ്ങിയ മേഖലകള് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറിത്താമസിക്കാനും നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാ പ്രവര്ത്തകര് സര്വസജ്ജരായി ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാന് വേണ്ടി നിലയുറപ്പിക്കാനും നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
205.33 മീറ്റര് കടന്നാല് അപകടനിലാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നു. നിലവില് മുന്നറിയിപ്പ് ഇടം കടന്നിട്ടുണ്ട്. മഴ തുടര്ന്നാല് അപകട നിലയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടക്കും.
മുന് വര്ഷങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങള് ഉള്ളതിനാല് കാര്യങ്ങളില് വീഴ്ച വരാതിരിക്കാന് ഡല്ഹി സര്ക്കാര് അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ഇടങ്ങളില് നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകള് മാത്രം പിന്തുടരാനും ഊഹാപോഹങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അധകൃതര് ജനങ്ങളോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.