പോക്സോ കേസില് പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ഏക അടിസ്ഥാനം ഇരയുടെ സ്ഥിരവും സ്വാഭാവികവുമായ മൊഴി; സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി
പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയില് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ളതിനാല് വിചാരണക്കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്ജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി. പ്രതിക്കെതിരെ ഡിഎൻഎ പ്രൊഫൈലിങ് പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
Published : September 24, 2025 at 1:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കുട്ടികള്ക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസുകളില് സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ഒരു കുട്ടിയുടെ സാക്ഷ്യം സ്ഥിരവും സ്വാഭാവികവുമാണെങ്കിൽ പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ഏക അടിസ്ഥാനം അതായിരിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി അടിവരയിട്ടു.
"ഒരു കുട്ടിയുടെ മൊഴിയിലെ ചെറിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾക്ക് അവളുടെ വിവരണത്തിൻ്റെ സത്തയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല" - ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് നരുല നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഎൻഎ പ്രൊഫൈലിങ് പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കൽ (പോക്സോ) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 6, ഐപിസി സെക്ഷൻ 376(2) എന്നിവ പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. എട്ട് വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് അയൽവാസിയായ ഒരാളെ വിചാരണ കോടതി പത്ത് വർഷം കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇരയുടെ മൊഴിയില് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഇയാള് ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീലുമായി എത്തുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ വാദത്തെ നിരാകരിച്ച കോടതി, കുട്ടിയുടെ പ്രാരംഭ പരാതി, മെഡിക്കൽ ചരിത്രം, പിന്നീടുള്ള സാക്ഷ്യം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ 'വൈരുദ്ധ്യങ്ങളല്ല, വിവരണത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതകളാണ്' എന്ന് വിധിച്ചു. തൻ്റെ വായ് മൂടിക്കെട്ടി വസ്ത്രങ്ങള് അഴിച്ചുമാറ്റി പീഡിപ്പിച്ചതായുള്ള മൊഴിയില് പെണ്കുട്ടി ഉറച്ചുനിന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പെണ്കുട്ടി ഇക്കാര്യം തൻ്റെ അമ്മയോട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ജഡ്ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഡിഎൻഎ വിശകലനത്തിൽ കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രത്തിലെ ബീജം അപ്പീലറുടെ പ്രൊഫൈലുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. "പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ അപ്പീലറുടെ ബീജത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിരപരാധിത്വവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ്" - കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
മുൻകാല വൈരാഗ്യം കാരണം തെറ്റായി പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടുവെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളും കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അത്തരമൊരു വാദം ഊഹാപോഹപരവും തെളിവുകളുടെ പിന്തുണയില്ലാത്തതുമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
സ്വതന്ത്ര സാക്ഷികളുടെ അഭാവമോ സൈറ്റ് പ്ലാനുകളുടെ അഭാവമോ പോലുള്ള അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ഇരയുടെ സ്ഥിരമായ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി വിധിച്ചു.
ALSO READ: വായില് കല്ലുകള് തിരുകി ഫെവിക്വിക്കുകൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു; ജീവനോടെ പാറകള്ക്കടിയില് കുഴിച്ചിട്ടു, നവജാത ശിശുവിനോട് കൊടും ക്രൂരത
പോക്സോ നിയമത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ ചട്ടക്കൂടിനെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് നരുല, ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ "ഒരു കുട്ടിയുടെ അന്തസിനും സുരക്ഷയ്ക്കും നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്" എന്നും അവയ്ക്ക് കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും പറഞ്ഞു. വിചാരണ കോടതിയുടെ ശിക്ഷ ശരിവച്ച ഹൈക്കോടതി, അതിജീവിതയ്ക്ക് പുനരധിവാസത്തിനായി ഡൽഹി വിക്ടിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം പ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.