"പണം വേണം, ഇല്ലെങ്കില്‍ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ ബോംബ് പൊട്ടും", ഭീഷണിയില്‍ വലഞ്ഞ് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് - HOAX BOMB THREAT IN DELHI COLLEGES

കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലെ നിരവധി സ്‌കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.

Representational image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളമുള്ള കോളജുകള്‍ക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി. ചാണക്യപുരിയിലെ ജീസസ് ആൻഡ് മേരി കോളജ് ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിലുടനീളമുള്ള 20 ലധികം കോളജുകൾക്ക് നേരെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ സമാനമായ നിരവധി ബോംബ് ഭീഷണികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കോളജുകളില്‍ ഉടനീളം വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്താമാക്കി. ഇമെയിലുകള്‍ വ്യാജമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബോംബ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഡൽഹി പൊലീസ് കോളജുകളിൽ എത്തി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി.

എന്നാല്‍ തെരച്ചില്‍ നടത്തുന്ന സമയത്ത് സംശയാസ്‌പദമായ വസ്‌തുക്കളോ സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കളോ കാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ല. ഇമെയിൽ അയച്ചയാൾ ഐഡൻ്റിറ്റി മറയ്ക്കാൻ ഒരു വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (VPN) ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു. ഇമെയിലിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ഊര്‍ജിത അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും പൊലീസിനു ഇതുവരെ ഒരു തുമ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടികൂടണമെന്ന ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

ബോംബ് ഭീഷണി തുടര്‍ക്കഥ

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ മറ്റൊരു സ്‌കൂളിന് രാവിലെ ഇമെയില്‍ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകള്‍ ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അധികൃതര്‍ ഉടനടി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ പൊലീസും, അഗനിശമനസേനയും, ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ദ്വാരകയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെക്‌ടര്‍ 7 ലെ സ്‌കൂളില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്‌തു. ബോംബ് ഭീഷണിയുടെ ആധികാരിത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമഗ്രമായ തെരച്ചില്‍ നടന്നു വരികയാണ്.

കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലെ നിരവധി സ്‌കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 50 ഓളം സ്‌കൂളുകൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചു. ഡൽഹി പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 'ടെറ്റിസേഴ്‌സ് 111' എന്ന സംഘം 25,000 ഡോളർ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ അയച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ബോംബ് ഭീഷണികളിൽ ഈ സംഘം 5000 ഡോളർ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കണ്ടെത്തി. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബോംബ് പൊട്ടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിവിധ സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് നിരവധി ഇമെയിലുകൾ അയച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

ക്ലാസ് മുറികളിലും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലും സ്റ്റാഫ് റൂമുകളിലും ബോംബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇമെയിലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ, കോളജുകളിലെ മുഴുവന്‍ ഐടി സംവിധാനങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുമെന്നും കോളജും പരിസരവും നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ഭീഷണി സംഘം അവകാശപ്പെട്ടു. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2000 യുഎസ് ഡോളർ 'എതേരിയം' എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കണമെന്നും സംഘം സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെൻ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാത്തപക്ഷം ബോംബുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നും ദുരന്തം തടയാനുള്ള ഏക മാർഗം പണമടയ്ക്കൽ മാത്രമാണെന്നും ഇമെയിലിൽ പറയുന്നു.

