ജന്‍ സുന്‍വായി പരിപാടിക്കിടെ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. സിവില്‍ ലൈനിലെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസില്‍ വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ആക്രമിയെ പിടികൂടി.

File photo of Delhi CM Rekha Gupta (IANS)
Published : August 20, 2025 at 1:41 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുജന പരാതി സ്വീകരിക്കല്‍ പരിപാടിക്കിടെ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമണം. ഡല്‍ഹി സിവില്‍ ലൈന്‍സിലുള്ള രേഖാ ഗുപ്‌തയുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസില്‍ വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. അക്രമിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. മുഖ്യമന്ത്രി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

രാജേഷ് ഖിംജി എന്ന യുവാവാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്‌കോട്ട് സ്വദേശിയാണ് ഇയാള്‍. ഇയാളെ സിവില്‍ ലൈന്‍സ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കാനെന്ന വ്യാജേന രേഖ ഗുപ്‌തയുടെ അടുത്തെത്തിയ ഇയാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യില്‍ കടന്ന് പിടിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇയാളെ പിടികൂടും മുമ്പ് ജനങ്ങളുമായും ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി.

രേഖ ഗുപ്‌തയെ ഒരു യുവാവ് ആക്രമിച്ചെന്നും അയാളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയെന്നും പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം അക്രമിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം അറിയില്ല. പിന്നീട് പൊലീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജന്‍ സേവ സദന് മുന്നില്‍ ബാരിക്കേഡുകള്‍ തീര്‍ത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

ഡല്‍ഹി ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ വീരേന്ദ്ര സച്ച്ദേവ സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ ജന്‍ സുന്‍വായിക്കിടെയുണ്ടായ ആക്രമണം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ എല്ലാ ആഴ്‌ചയും പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതി കേള്‍ക്കാറുണ്ട്. ഈയാഴ്‌ച ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വസ്‌തുതകള്‍ പുറത്ത് കൊണ്ടു വരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ അവരെ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. താന്‍ അവരെ സന്ദര്‍ശിച്ചു. അവര്‍ കരുത്തുറ്റ വനിതയാണ്. തലയില്‍ ചെറിയ ഒരു മുറിവുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അടി കൊണ്ടെന്നും കല്ലെറിഞ്ഞെന്നുമുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പക്ഷേ സച്ച് ദേവ നിഷേധിച്ചു. ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പരാതി സ്വീകരിക്കല്‍ പരിപാടി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും. മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോള്‍ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. തന്‍റെ പരിപാടികളൊന്നും റദ്ദാക്കുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ അിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സച് ദേവ പറഞ്ഞു.

സംഭവം ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ഡല്‍ഹി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ദേവേന്ദ്ര യാദവ് പറഞ്ഞു. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സ്‌ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം സംഭവം വെളിവാക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിയെ മുഴുവന്‍ നയിക്കുന്ന വനിതയാണ് ഇവര്‍. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ മതിയായ രീതിയില്‍ അപലപിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സുരക്ഷിതയല്ലെങ്കില്‍ സാധാരണക്കാരായ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കും എന്ത് സുരക്ഷയാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ആം ആദ്‌മി പാര്‍ട്ടി കണ്‍വീന്‍ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമത്തിനും സ്ഥാനമില്ല. ഡല്‍ഹി പൊലീസില്‍ അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവര്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രേഖ ഗുപ്‌ത ഉടന്‍ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

ജനാധിത്യത്തില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും എതിര്‍പ്പുകളും അംഗീകരിക്കാം. എന്നാല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

രാവിലെ 8.05നും 8.10നുമിടയിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷിയായ സുരേഷ ഖാന്‍ഡേല്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതി അവസരം നോക്കി നില്‍ക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

താന്‍ പരാതി നല്‍കാനെത്തിയപ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ ബഹളമായിരുന്നെന്ന് മറ്റൊരു ദൃക്‌സാക്ഷിയായ ശൈലേന്ദ്രകുമാര്‍ പറയുന്നു.

Also Read: നിയമലോകത്തെ വിദഗ്‌ധൻ, മുൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ്, ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുടെ ഉറച്ച ശബ്‌ദം; ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥി ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി ആരാണ് ?

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

