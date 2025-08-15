ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ഹുമയൂൺ ശവകുടീരത്തിന് സമീപമുള്ള ദർഗ ശരീഫ് പട്ടെ ഷായിലെ ഒരു മുറിയുടെ മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണ് അഞ്ചുപേർ മരിച്ചു. മൂന്ന് സ്ത്രീകളും രണ്ട് പുരുഷന്മാരുമാണ് മരിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എൻഡിആർഎഫ്), ഫയർഫോഴ്സ്, പൊലീസ് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് 11 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അടുത്തുള്ള എയിംസ് ട്രോമ സെൻ്റർ, എൽഎൻജെപി ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ദർഗയുടെ അകത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. അപകടകാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനായി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഘടന പരിശോധിക്കാൻ സ്ട്രക്ച്ചറൽ എൻജിനീയർമാരും അന്വേഷകരും സ്ഥലത്തെത്തി.
ഹുമയൂൺ ശവകുടീരത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാന ശവകുടീരത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിർമാണത്തിലിരുന്ന ദർഗയാണ് തകർന്നത്. സമീപകാലത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴ കാരണം കെട്ടിടത്തിന് ഘടനാപരമായ ബലഹീനത സംഭവിച്ചതാകാം അപകടകാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പും ആഗാ ഖാൻ ട്രസ്റ്റ് ഫോർ കൾച്ചറും (എകെടിസി) തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഹുമയൂൺ ശവകുടീരം സമുച്ചയം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നത്.
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഹുമയൂൺ ശവകുടീരം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രമാണ്. ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന സ്ഥലമാണിത്. തകർന്ന ദർഗയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഹുമയൂൺ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ ഭിത്തികളിലേക്കും വീണിട്ടുണ്ട്. ആംബുലൻസുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്താനായി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.