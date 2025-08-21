ETV Bharat / bharat

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു; ഉടൻ ചുമതലകളിലേക്ക് തിരികെയെത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി - BJP MPS VISIT CM REKHA GUPTA

'ജൻ സൺവായ്' പരിപാടിക്കിടെ ആക്രമണത്തിനിരയായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത.

CM Rekha Gupta Delhi Bharatiya Janata Party CM Rekha Gupta attacked Rajesh Khimji
Delhi Bharatiya Janata Party MPs met Delhi CM Rekha Gupta (ANI)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 21, 2025 at 3:03 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌തയെ നേരിട്ട് കണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷ് മൽഹോത്രയും ഡല്‍ഹിയിലെ ബിജെപി എംപിമാരും. 'ജൻ സൺവായ്' പരിപാടിക്കിടെ ആക്രമണത്തിനിരയായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ഉടൻ തന്നെ ചുമതലകളിലേക്ക് തിരികെയെത്തുമെന്നും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷ് മൽഹോത്ര കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷം വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിൽ രേഖ ഗുപ്‌ത പൂർണ ആരോഗ്യവതിയാണ്. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചുമതലകളെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ ബാധിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷ് മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ച ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച് ബിജെപി എംപി ബൻസുരി സ്വരാജ് രംഗത്തെത്തി. ഡൽഹിയിലെ ഏഴ് എംപിമാരും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌തയുടെ വസതിയിൽ എത്തി നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. രേഖ ഗുപ്‌ത ധീരയായ സ്‌ത്രീയാണ്, അവരുടെ മനോവീര്യം പ്രശംസനീയമാണെന്നും ബിജെപി എംപി ബൻസുരി സ്വരാജ് പ്രതികരിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് ബിജെപി എംപി മനോജ് തിവാരി പ്രതികരിച്ചു. ആക്രമണം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മനോവീര്യത്തെയോ പൊതുസേവനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെയോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ജൻ സുൻവായ് പരിപാടി ഇനിയും തുടരും. അടുത്ത ബുധനാഴ്‌ച മുതൽ പൊതുജന സമ്പർക്കം ആരംഭിക്കുമെന്നും മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു.

ആക്രമണം നടന്നതിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. "മുഖ്യമന്ത്രി പൂർണമായും സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം അവരുടെ മനോവീര്യത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. രേഖാ ഗുപ്‌ത ഉടൻ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കെത്തും. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പൊലീസ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സുരക്ഷാ വീഴ്‌ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍" കമൽജീത് സെഹ്‌റാവത്ത് പ്രതികരിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതി കണ്ട് സഹിക്കാനാകാതെ നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് ഇതെന്ന് ബിജെപി എംപി രാംവീർ സിങ് ബിധുരി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു, അവരുടെ മനോവീര്യം ഉയർന്നതാണ്. ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ആശങ്കാകുലരാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതി മാത്രമാണ് അവർക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിന് കാരണം. ജനങ്ങളുടെ പരാതി കേൾക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നും രാംവീർ സിങ് ബിധുരി പറഞ്ഞു.

പൊതു പരിപാടിയായ ജൻ സൺവായ്‌ക്കിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രമണത്തിനിരയായത്. രാജേഷ് ഖിംജി എന്നയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചത്. ഇയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നിലവിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ തുടരുകയാണ്.

